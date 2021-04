مني السابر تعجز عن دفع المبلغ لإبنتها حلا الترك وتدخل السجن

عجزت مني السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن تأمين المبلغ لابنتها، والذي قيل أن قيمته بلغت 200 ألف دينار بحريني، والذي حكم عليها إن لم تسدده بالسجن لمدة عام.

حيث كشفت السابر، رداً على سؤال إحدى متابعاتها حول المبلغ أنها لم تستطيع تأمين الأموال المستحقة عليها، مؤكدةً أنها ستدخل السجن يوم الأحد القادم.

وقالت والدة حلا الترك: “الكل يسألني هذا السؤال.. للأسف ما اكتمل.. الأحد التنفيذ”.



كما إعتذرت السابر، من جمهورها بسبب قلة ظهورها على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، حيث قالت “اعذروني أنا بعرف إني مقصرة معكم.. بس والله ما بدي أحكي عن النفسية.. بس بحس إني مالي خلق”.

وتمني جمهور السابر لها، معجزة ما، ويتأمن المبلغ المطلوب منها لتجنب مكوثها خلف القضبان لمدة عام، بحسب ماذكر في موقع زهرة الخليج.

وفي السياق، بعثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، رسالة إلى الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بعد الحكم التي أصدرته المحكمة البحرينية ضد والدتها ”منى السابر“ بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلي غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني.

حيث نشرت الشعيبي، فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، أكدت فيه إستعدادها لدفع أموال الغرامة المطلوبة من السابر، وتحولها لها عن طريق حسابها.

كما أشارت الشعيبي، إلي أنه مهما أخذت والدة حلا الترك من أموال في النهاية هي والدتها، ولا يوجد شيء غالٍ عليها، وهي سبب نجاحها.

وأكدت الفنانة الكويتية، حبها لحلا الترك، وأنها تعتبرها مثل ابنتها، ولا تريد أن تغضب منها، وتتخذ موقفًا ضدها بسبب أفعالها مع والدتها.

كما حذرت الشعيبي، حلا بسبب أفعالها حيث قالت :”الدنيا كما تَدين تُدان، وكل الحياة سلف ودين، وسيأتي يوم تكون فيه أمًا وترد لك هذه الأفعال“.

و قالت هيا :” أنا خائفة على حلا الترك من غضب الله بسبب أفعالها مع والدتها التي تعبت عليها، وكانت سببًا في نجاحها”، وفقاً لما ذكر في موقع خبرني.

ومن جانبها، إنتقدت الممثلة ​مريم حسين​، الفنانة البحرينية ​حلا الترك​، بسبب رفعها قضية ضد والدتها ​منى السابر​، والتي قضت قبل ايام بسجنها مدة عامين.

حيث نشرت الممثلة مريم، فيديو علي صفحتها الشخصية أكدت فيه، أنها مستعدة لمساعدة منى كي لا تدخل إلى السجن، حيث قالت: “كيف هذا القاضي يحكم بسنة سجن على أم… حلا مش بنية وكثيرا عليها صفة بنت أصلا لأنها بلا رضا أمها لا تسوى شيئا”.

