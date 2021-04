إعلان موعد انتخابات الرئاسة السورية.. والأسد الأقرب للفوز

أقر البرلمان السوري، اليوم الأحد، أن انتخابات الرئاسة السورية ستجرى في 26 مايو المقبل، وهي الثانية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2011.

حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) ,سيفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الاثنين ولمدة 10 أيام.

حيث ستتكلف المحكمة الدستورية العليا في سوريا باستقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية,ويفتح باب التصويت في الانتخابات للسوريين في الخارج يوم 20 مايو، على أن تنطلق داخليا بعد 6 أيام.

ويتوقع أن تبقي هذه الانتخابات الرئيس بشار الأسد في منصبه، رغم أنه لم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه لخوض هذه الانتخابات.

فقد فاز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 بالمئة.

ويحكم الأسد سوريا منذ عام 2000، بعد والده الراحل حافظ الأسد الذي حكم البلاد لنحو 3 عقود’ففي عام 2011، اندلعت احتجاجات شعبية في سوريا طالبت بإسقاط الأسد، قبل أن تتحول سريعا إلى حرب.

وفي السنوات الأخيرة، استعادت القوات الحكومية السورية معظم الأراضي التي خسرتها في الحرب.

وتعيش سوريا حاليا أزمة اقتصادية خانقة، لا سيما بعد تطبيق قانون “قيصر” الأميركي، الذي يفرض عقوبات اقتصادية قاسية.

