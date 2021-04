الأرصاد الجوية السودانية تتوقع إرتفاع درجة الحرارة فوق الـ43

أعلنت الأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، أنها تتوقع إرتفاع درجات الحرارة بشقيها “العظمى والصغرى” في معظم أنحاء البلاد.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن تسود أجواء حارة نهاراً تتخطى فيها درجات الحرارة العظمى حاجز الـ(43) درجة مئوية وذلك في بعض المناطق نهارا، خاصة في شرق وجنوب أواسط البلاد.

كما أشار تقرير الهيئة، إلى أن الرياح تسري خفيفة الى متوسطة من ناحية الشمال والشمال الشرقي، أما على الشريط الساحلي للبحرالأحمر ومثلث حلايب يسود طقس حار نسبيا خلال النهار مع حركة رياح متوسطة السرعة تهب من جهة الشمال والشرق تعود لتكون اجواء معتدلة ليلا مع حركة رياح خفيفة السرعة من ناحية الغرب لما يعرف بخاصية نسيم البر والبحر.

وأكد التقرير، أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة القضارف (44) درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة (18) درجة مئوية، مضيفاً أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم (41) درجة وأدناها (25) درجة، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الاستخبارات السودانية بولاية القضارف من إحباط عملية اتجار بالبشر لعشرات الفتيات الإثيوبيات بعد إحكام كمين أدى للقبض على أفراد عصابة الاتجار بالبشر.

وبلغ عدد الفتيات الإثيوبيات اللاتي حاولت العصابة تهريبهن إلى الخرطوم حوالي (22) فتاة، حيث وجدت قوات الاستخبارات مقاومة من قبيل العصابة لكنها تمكنت من احتواء الموقف وتحرير الفتيات، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).

وقامت العصابة بنقل الفتيات الإثيوبيات عبر عربة لاندكروزر، تمكن سائقها لحظة المداهمة من الفرار، حيث تم ترحيل الفتيات إلى ولاية القضارف تمهيدًا لإبعادهم من البلاد.

وتحدثت مصادر محلية على المناطق الحدودية بأن هنالك مئات الفتيات الإثيوبيات يتواجدن في الأماكن الحدودية على الوديان بهدف تهريبهن إلى الأراضي السودان من جانب عصابات اتجار بالبشر.

وفي الثالث من ابريل الجاري أكدت مصادر عسكرية في السودان أن قوات الجيش أحبطت ليلة أمس الجمعة محاولة تهريب لمهاجرين إثيوبيين على حدود العاصمة الخرطوم .

حيث تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تهريب العشرات من الإثيوبيين عبر الشريط الحدودي مع إثيوبيا ( جنوب شرق ) ، وفقاً لسبوتنيك .

كما تمكنت استخبارات الفرقة الثانية من الجيش السوداني من توقيف عصابة إجرامية تمتهن التهريب و الإتجار بالبشر في منطقة مهلا التابعة لولاية الغضارف الشرقية .

