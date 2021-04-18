زلزال يضرب محافظة بوشهر جنوب إيران

بوشهر 18 أبريل 2021 (وال) -شهدت محافظة بوشهر الإيرنية، زلزالا بقوة ( 6.9 ) على مقياس ريختر، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات، وفقا لوكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال وقع في مدينة “كناوة” وأجبر المواطنين على النزول من بيوتهم إلى الشوارع.

ولفتت “مهر” إلى أن الزلزال لم يسفر عن أي أضرار مادية حتى اللحظة، كما ألا وجود لأنباء عن إصابات جراءه.

يشار أن محافظة بوشهرتقع جنوبي البلاد، وتضم مفاعلا نوويا يعد من الأكبر في إيران إلى جانب نطنز، ويساهم بشكل مباشر في البرنامج النووي الإيراني.(وال بوشهر) س خ.

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