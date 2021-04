الفنان دياب يخطف الأضواء في مسلسل نسل الأغراب بدور رجل القانون

يؤدي الفنان المصري دياب شخصية رجل القانون ضمن حلقات مسلسل “نسل الأغراب” الذي يعرض بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث خطف دياب الأضواء بإتقانه لأداء شخصية “علي الغريب”.

ويؤدي دياب الشخصية بحرفية عالية، حيث خطف الأضواء عبر الشبكات الاجتماعية بكثير من الإشادة والتقدير، سيما وأنه يقف حائلًا إلى الآن بين عساف وغفران في صراع الدم والثأر.

ويقدم الفنان دياب دوره بكل سلاسة ومرونة من خلال المشاهد التي ظهر بها مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث سيتضح في الحلقات القادمة كيف سيكون مصير شخصية على الغريب مع مرور الأحداث، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وتعتبر شخصية دياب في مسلسل نسل الأغراب، جديدة عليه، فهي المرة الأولى التي يؤدي فيها شخصية ضابط شرطة من الصعيد، حيث نجح الفنان المصري في رمضان الماضي خلال مسلسل “فرصة تانية”.

وأبدى مخرج المسلسل، محمد سامي، إعجابه الكبير بالفنان محمد دياب، وكيفية تجسيده لشخصية “علي الغريب”، لافتًا إلى الموهبة الكبيرة والاحترام العالي الذي يتمتع بهما دياب.

ونشر سامى، صورة مع دياب من كواليس تصوير المسلسل، صحبها بتعليق: “مبسوط بيك جدا يا دياب، من أول التحضير وفى التصوير، موهوب ومحترف ومحترم ومركز وكل حاجة حلوة بالنسبة لأى مخرج، تستاهل مكانة كبيرة يا ديبو، يا علي بيه يا غريب”.

فيما رد عليه دياب، من خلال التعليقات، قائلا: “والله العظيم أنا اللى مش عارف أشكرك ازاي يا أستاذ يا عظيم على إبداعك ومجهودك معايا عشان أطلع بالشكل ده، وهفضل أشكرك وأقولك إني بجد محظوظ إني كنت جزء من نسل الأغراب وإني اشتغلت مع مخرج عظيم زيك، بحبك جداً جداً ويارب دايماً ناجح ومكسر الدنيا”.

في الوقت الذي لا تزال أصداء مسلسل نسل الأغراب بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة تلقى تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد الشبكات الاجتماعية في الوطن العربي، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

ويجسد أحمد السقا شخصية عساف الغريب التي أثارت إعجاب متابعيه بصورة كبيرة، سيما بعدما قام السقا بنشر صورة له بشخصية عساف الغريب عبر صفحته على انستغرام، معلقًا: “عاوز الدم”.

ووجدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيه، مؤكدين بأن أحمد السقا يقدم أداءً مثير للإعجاب من خلال “نسل الأغراب”، وجاءت التعليقات مشيدة بدوره.

حيث تصدر وسم #عساف_الغريب التريند في مصر بآلاف التغريدات المتنوعة، مؤكدين بأن شخصية عساف الغريب تعد الأفضل إلى الآن من خلال الموسم الرمضاني

