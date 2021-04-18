واشنطن تدعو دبلوماسييها لضرورة مغادرة تشاد

واشنطن 18 أبريل 2021 (وال) -دعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، الدبلوماسيين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية لدى تشاد إلى مغادرتها، بسبب هجمات محتملة من قبل المعارضة المسلحة على العاصمة.

وشملت الدعوة، بالإضافة إلى الموظفين غير الأساسيين بالسفارة، أيضا، عائلات الموظفين الأمريكيين المتمركزين، بسبب “أن الجماعات المسلحة تتحرك نحو العاصمة نجامينا”.

وجاء في بيان للوزارة: “نظرا لقرب المسلحين المتزايد من نجامينا، واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة تشاد عن طريق شركات الطيران التجارية”.

وسبق أن حذرت الوزارة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى تشاد بسبب الاضطرابات ووجود جماعة “بوكو حرام” المتشددة، مشيرة إلى أن “أي أمريكي هناك الآن، ويريد المغادرة يجب أن يفعل ذلك”.

يشار أن دولة تشاد غير الساحلية هي موطن لنحو نصف مليون لاجئ من دول مجاورة هي السودان ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهناك ( 330 ) ألف تشادي من النازحين داخليا، غالبيتهم في منطقة بحيرة تشاد المضطربة حيث ينشط عناصر “بوكو حرام”. (وال واشنطن) س خ.

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