إسرائيل واليونان توقعان صفقة عسكرية “تاريخية”

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن توقيع إسرائيل واليونان أكبر صفقة عسكرية بينهما، وذلك في إطار علاقات عسكرية وأمنية توطدت خلال السنوات الماضية.

حيث صرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد إنه بموجب الصفقة ستقوم شركة “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems) الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية وفقا لعقد قيمته حوالي 1.65 مليار دولار.

وقالت شركة “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems) الإسرائيلية كذلك إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز “إم-346” (M-346)، بالإضافة إللى توليها صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية و الذي يضم عشرات الطائرات من طراز “إم-346″ (M-346)، و”تي-6” (T-6) لمدة 20 عاما تقريبا.

ومن رام الله، أقر مدير مكتب قناة “الجزيرة” وليد العمري إن الصفقة الدفاعية -التي وقعت في أثينا أول أمس الجمعة– تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني المتعمق بين إسرائيل واليونان، مشيرا إلى أنها تنقل هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة.

حيث أضاف وليد العمري أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس احتفى بالصفقةالموقعة مع اليونان ، ورأى فيها تتويجا لعلاقات واتصالات مستمرة بين الجانبين منذ فترة طويلة.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شارك على مدى السنوات الماضية في مناورات استضافتها اليونان.

كما أشار العمري إلى أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية هي الرابح الأكبر من الصفقة “التاريخية” نظرا إلى المكاسب التي ستحققها من إدارة مركز تدريب متطور للقوات الجوية اليونانية.

