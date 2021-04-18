تشاد يعلن تدمير رتل لمتمردين قادمين من ليبيا

إنجامينا 18 أبريل 2021 (وال) -أعلنت حكومة تشاد عن تدمير رتل من المتمردين هاجم شمال البلاد من ليبيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التشادية.

وذكرت هيئة أركان الجيش التشادي في بيان أصدرته أمس السبت أن القوات الحكومية التشادية “دمرت بالكامل رتلا من المتمردين الذين توغلوا في شمال منطقة كانيم”، مضيفة أن “عمليات التمشيط مستمرة للقبض على آخر الهاربين”، وسيتم إعلان الحصيلة النهائية في وقت لاحق.

وكتب وزير الاتصال التشادي، المتحدث باسم الحكومة، شريف محمد زين، في حسابه على تويتر أن “مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت كما سبق أن أعلن”.

وذكرت هيئة أركان الجيش التشادي في بيان أصدرته أمس السبت أن القوات الحكومية التشادية “دمرت بالكامل رتلا من المتمردين الذين توغلوا في شمال منطقة كانيم”، مضيفة أن “عمليات التمشيط مستمرة للقبض على آخر الهاربين”، وسيتم إعلان الحصيلة النهائية في وقت لاحق.

وكتب وزير الاتصال التشادي، المتحدث باسم الحكومة، شريف محمد زين، في حسابه على تويتر أن “مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت كما سبق أن أعلن”.

وصرح الوزير في حديث لوكالة “فرانس برس” بأن المعارك تجري على بعد حوالي ( 50 ) كيلومترا عن الحدود مع النيجر وحوالي ( 200 ) كيلومتر عن بلدة ماو الواقعة على بعد نحو (300 ) كلم عن العاصمة التشادية إنجامينا.

وأفادت “فرانس برس” بأن أربع دبابات والعديد من الجنود تمركزوا مساء أمس، عند المدخل الشمالي للعاصمة، بينما واصلت الآليات العسكرية الخروج من المدينة باتجاه الجبهة.

وتوغل متمردو “جبهة التناوب والتوافق في تشاد” (وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أنصارها من أفراد قبائل الغوران الاتنية الصحراوية)، الأسبوع الماضي في شمال البلاد، وأعلنوا الثلاثاء الماضي عن سيطرتهم على كامل منطقة تيبستي عند حدود ليبيا.

وجاء ذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي جرت في التشاد في 11 أبريل، وهي المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس الحالي، إدريس ديبي إتنو، الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.(وال إنجامينا) س خ.

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