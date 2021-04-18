اليونان: كورونا ساهمت في انخفاض نسبة المهاجرين إلى 82%

انخفض عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وبحسب ما نقل موقع “Greekcitytimes” اليوناني، عن وزارة الهجرة، الجمعة، 16 من نيسان، غادر بين غادر 3072 مهاجرًا ولاجئًا اليونان، بينما وصل 1597 عبر جزر بحر إيجة ونهر إيفروس الحدودي مع تركيا.

وانخفضت عدد الواصلين بنسبة 82% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، وبلغ الانخفاض في حالات اللجوء المعلقة من الدرجة الأولى والثانية 48%.

أما تصاريح الإقامة الدائمة بهدف الاستثمار، فالبلد الأصلي الرئيسي للمستثمرين في اليونان هو الصين بنسبة 73%، ثم يأتي المستثمرون الأتراك في المرتبة الثانية 6%، والروس في المرتبة الثالثة بنسبة 4%.

ويعيش أقل من 60 ألف طالب لجوء ولاجئ في منشآت الإقامة في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، إن جميع الأرقام، وخاصة بالنسبة للوافدين إلى الجزر، والتي جرى تخفيضها إلى الحد الأدنى، تظهر “أننا قد تركنا أخيرًا أزمة المهاجرين التي مرت بها البلاد في الفترة بين عامي 2015 و2019”.

وأضاف أنه “رغم ذلك لسنا راضين ونستمر في العمل في نفس الاتجاه، والاستعداد على الصعيدين السياسي والعملي”، وأكد أن هدف الحكومة استمرار انخفاض التدفقات وتقليل تأثير الهجرة بشكل مطرد.

ومن أسباب انخفاض أعداد المهاجرين إلى اليونان، أثار الإغلاق التي سببتها جائحة “كورونا” في 2020.

ويعاني طالبو اللجوء واللاجئيين في اليونان من سياسة الحكومة بشكل عام، آخرها ما أعلنته وزارة الهجرة اليونانية أنها ستقطع المساعدة المالية عن اللاجئين الذي لا يسكنون في الأماكن المرخصة اعتبارًا من تموز المقبل.

ويعيش اللاجئون عمومًا في اليونان ظروفًا صعبة بسبب أعدادهم الكبيرة وعدم قدرة الحكومة على تأمين حاجاتهم الأساسية وخاصة السكن.

وتتهم تركيا اليونان بإعادة اللاجئين في البحر، بينما ترد اليونان باتهام تركيا بالتصعيد ضد اليونان بمرافقة خفر السواحل التركي قوارب اللاجئين القادمة إلى الحدود اليونانية.