في تصريحات تلفزيونية، اعتبر مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة أن شرب المخدرات والحشيش حرام، ولكنه لا يفسد وضوء المؤمن إذا أراد الصلاة.

وصرح الشيخ علي جمعة خلال المقابلة: “الإنسان الذي يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى فصلاته صحيحة، لا أمر فيها، والذي يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها أيضا”.

وقال مفتي مصر السابق: “الأفيون والحشيش طاهرين ولا ينقضا الوضوء، لكن حال تعاطي المسلم مسكر الخمر ففي هذه الحالة يجب أن يتمضمض بالمياه، فالخمرة نجس”.

وأوضح مشيراً إلى أن: “الطهارة شيء والحرمانية شيء آخر في الدين الإسلامي، اللي يصلي وفي جيبه أفيون أو حشيش، صلاته صحيحة، أما إذا كان في جيبه خمرة فصلاته باطلة، والحرمة شيء والطهارة شيء تاني”، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي شأن منفصل، سجلت وزارة الصحة في مصر 841 إصابة و 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مطالبة المواطنين بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة.

حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية د.خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى و12653 ، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 214639 .

واوضح ايضا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 162170 وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن سعي الحكومة المصرية لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا المستجد في مصر.

وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية والتي يتم التفاوض بشأنها خلال شهر مارس الجاري.

وصرَّحت وزيرة الصحة المصرية خلال مؤتمر صحفي أجرته مع السفير الصيني من القاهرة أن الجانبين: “وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض” وأوضحت زايد أن مصر طلبت الدعم من الحكومة الصينية بشأن سعر التصنيع.

وبحسب سكاي نيوز عربية فإن الاتفاق سيتم توقيعه بين شركتي سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) المصرية.

وأعربت وزيرة الصحة المصرية عن أملها في أن تصبح مصر مركز لتصنيع لقاح كورونا المستجد، بهدف سد الاحتياج المحلي وتصديره إلى الدول الأفريقية أيضا.

وكانت قد عبَّرت وزيرة الصحة المصرية عن استعداد مصر للتعاون مع الشركات الصينية التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب.

The post علي جمعة: الأفيون والحشيش طاهرين ولا ينقضا الوضوء appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ