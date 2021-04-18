خروج قطار عن القضبان في مصر يتسبب في مقتل وإصابة العديد من الركاب

القاهرة 18 سبتمبر 2021 (وال) -لقي (8) أشخاص حتفهم، وأصيب العشرات اليوم الأحد نتيجة حادث خروج قطار طوخ عن القضبان.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار (949 ) القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور، بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو( 30 ) كيلو متر شمال العاصمة.

وكشفت مصادر أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث، حيث يوجد إصابات بين الركاب، كما يوجد عدد منهم تحت الأنقاض.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بعدد (20) سيارة إسعاف، لنقل المصابين لأقرب المستشفيات.

يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة ( 1:20 ) بالتوقيت المحلي، ومخطط أن يصل المنصورة الساعة ( 5 ) مساء.(وال القاهرة) س خ.

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