زلزالان يضربان جنوبي إيران.. وسكان الكويت يشعرون به

أعلن مركز المسح الجيولوجي الإيراني التابع لجامعة طهران عن وقوع زلزالان متتاليين، بالقرب من ميناء كناوه في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وكان الزلزال الأول بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، بينما بلغ الثاني 4.5 درجات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ووقع الزلزالان في إقليم بوشهر الذي يضم محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، لكن مسؤولا حكوميا قال لرويترز إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.

كما ذكر التلفزيون الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مضيفا أنه تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة.

وفي الكويت سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل هزة أرضية بلغت قوتها 5.08 على مقياس ريختر، حسبما أقرت مصادر والتي اكدت أن سكان الكويت شعروا بالهزة.

