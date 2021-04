“فاينانشال تايمز”.. مسؤول سعودي بارز يوضح حقيقة المحادثات مع إيران

أقرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم الأحد إن مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وإيران أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بعد 4 سنوات من قطع الروابط الدبلوماسية، غير أن مسؤولا سعودي نفى للصحيفة إجراء أي محادثات بين الجانبين.

ووفق الأنباء التي نقلتها الصحيفة عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين، فإن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية أجريت في العاصمة العراقية بغداد في 9 أبريل/نيسان الجاري، وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين على المملكة.

كما وصفت المصادر المباحثات بأنها “إيجابية”، مؤكدة على أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة الأسبوع المقبل.

وحسب تقرير صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية كان على رأس الوفد السعودي رئيس الاستخبارات خالد بن علي الحميدان.

زيادة على ذلك أكدت المصادر أن بغداد سهلت أيضا فتح قنوات اتصال بين إيران ومصر من جهة، وبين إيران والأردن من جهة أخرى.

لكن صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية قالت أن مسؤول سعودي رفيع المستوى نفى وجود أنباء عن انخراط المملكة في محادثات مع إيران

