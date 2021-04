رسميًا.. بايرن ميونخ يرفض رحيل مدربه هانز فليك

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأحد، رفضه رحيل مدربه الألماني هانز فليك في نهاية الموسم الحالي.

وقال بايرن ميونخ، في بيان رسمي من مجلس الإدارة: “أعلن هانز فليك، المدير الفني للبايرن، لوسائل الإعلام بالأمس عن رغبته في إنهاء عقده، الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2023، بنهاية الموسم الحالي”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأضاف: “كان فليك قد أفصح عن تلك الرغبة لمجلس الإدارة، الأسبوع الماضي، واتفق الطرفان على التركيز أولًا على مباريات الفريق ضد فولفسبورج وباير ليفركوزن وماينز، للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة الحاسمة من عمر الموسم”.

واختتم: “يعرب النادي عن رفضه للتصريحات الفردية التي أدلى بها فليك، على أن تستمر المحادثات بين الطرفين عقب مواجهة ماينز”.

وأمس السبت صرح المدير الفني لفريق بايرن ميونخ هانز فليك عن رغبته في مغادرة العملاق البافاري مع نهاية الموسم الحالي وقبل انتهاء تعاقده مع الفريق المستمر لصيف العام 2023.

وجاءت تصريحات فليك لتؤكد أن المدرب أصبح قريبًا للغاية من قيادة الدفة التدريبية للمنتخب الألماني، بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف القادم.

وقال هانز فليك عقب فوز بايرن ميونخ على فولفسبورج بثلاثية في الدوري الألماني اليوم السبت، إنه أطلع اللاعبين وإدارة النادي برغبته بالرحيل.

ونقل موقع (جول العربي) تصريحات فليك لشبكة “سكاي سبورتس التي قال فيها إنه عقب مباراة باريس سان جيرمان أطلع النادي برغبته في إنهاء عقده بعد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: “كان من المهم بالنسبة لي أن يسمع الفريق مني ذلك، أنا ممتن جدًا للسماح لي بالعمل معهم”.

ولم تستغرب العديد من وسائل الإعلام الألمانية رغبة فليك في الرحيل، سيما وأن المدرب دخل خلال الأسابيع الماضية في خلافات بينه وبين حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق الألماني.

عدد من الأسماء تناولتها وسائل الصحافة الألمانية لخلافة هانز فليك في تدريب بايرن ميونخ، من بينها يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، بالإضافة لاسم يورجن كلوب رفقة ماسميليانو أليجري.

تجدر الإشارة أن هانز فليك خلال عام ونصف قضاهما مدربًا لفريق بايرن ميونخ تمكن من تحقيق السداسية التاريخية، وحاليًا مرشح كبير للفوز بالدوري الألماني للموسم الحالي.

