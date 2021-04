حادث قطار طوخ.. الصحة المصرية تعلن إصابة 97 شخص

صرَّحت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن الحصيلة الأولية في حادث قطار طوخ مشيرةً إلى إصابة 97 شخص من ركاب القطار، مع توارد أنباء عن مصادر أمنية وطبية أنه توفي في الحادثة 8 أشخاص.

وأكد خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، على أنه تم توجيه 58 سيارة إسعاف إلى مكان حادث قطار طوخ من أجل إسعاف المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي وقليوب التخصصي وبنها الجامعي

ونوَّه مجاهد إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مشدداً على رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى في جميع مستشفيات محافظة القليوبية، بحسب RT.

وأدى حادث قطار طوخ الذي أسفر عن خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة، إلى توقف حركة القطارات بالوجه البحري في مصر.

وأفادت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، زار موقع الحادث، للاطلاع على الواقعة والإشراف على عمليات الإسعاف والتحقيقات.

وتتكرر مؤخراً حوادث القطارات في مصر، والتي يذهب ضحيتها المئات بين قتلى وجرحى، فقد كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

وكانت قد أصدرت هيئة السكة الحديدة بيانا عقب حادقة اصطدام قطاري سوهاج، حول تفاصيل الحادثة جاء فيه أنه: “أثناء سير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين وعليه توقف القطار وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

وبعد مرور سبعة أيام فقط على حادثة قطاري سوهاج في مصر عادت في 2 أبريل الجاري، حوادث السكك الحديدية إلى الواجهة وعلى نفس خط الصعيد بمحافظة أسيوط.

إذ أن انفصال 6 عربات من قطار وتوقفها على الطريق، كان من الممكن أن يتسبب بكارثة مماثلة لكارثة قطاري سوهاج السابقة، ولكن تدخل المعنيين في مصر حال دون ذلك.

