مريم الصادق موقف السودان ثابت ونلزم اثيوبيا بالاتفاق قبل ملء السد

عقدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ظهر اليوم اجتماعا اسفيريا لسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم. وشارك في الاجتماع السيد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية حيث أدار اللقاء السفير خالد فرح مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية.

وقدمت السيدة الوزيرة شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي. وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الأفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

من جانبه قدم وزير الري ياسر عباس شرحا عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل لاتفاق عاجل، مؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة.

البرهان

قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ان العلاقة بينه ورئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك تسير بصوره طبيعية ولا يوجد ما يعكر صفوها وهي تصب في مصلحة الشعب السوداني.

وقال البرهان ان علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل وثيق أمنيا واستخباراتيا وأكد رئيس مجلس السيادة على ضرورة جمع كل السلاح الذي بيد المواطنين ليكون في أيدي الاجهزة الامنية المختلفة.

وأضاف سيادته ان هناك اتفاق على مثول الرئيس السابق امام المحكمة الجنائية الدولية احقاقا للعدالة، وفيما يتعلق بالترتيبات الامنية قال ان الوضع الاقتصادي الراهن يسهم في تعطيل تنفيذ الترتيبات الأمنية في ازمانها.

وأشار البرهان إلى أن وفدا من دولة اسرائيل زار الخرطوم مرة واحدة، وان السودان لم يقم بمبادرة لزيارة إسرائيل مشيرا الى ان حدود علاقات السودان مع إسرائيل تتمثل في الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .

وفيما يتعلق بالعلاقات مع جمهورية مصر العربيه، قال سيادته إنها علاقات راسخة وقديمة تمتد لتاريخ طويل بين البلدين في مختلف المجالات.

وعن سد النهضة قال البرهان ان لدينا راي واضح وهو ان يكون هناك اتفاق مكتوب وملزم يختص بملء السد في مراحله المختلفة، وأشار إلى أن السودان سيدافع عن اراضيه ومستعد لذلك تماما.

وتأسف البرهان للتصعيد مع دولة إثيوبيا، وقال إن اراضي الفشقة سودانية بحكم الوثائق، مناشدا إثيوبيا الانسحاب من الأراضي السودانيه مؤكدا الاستعداد للتنسيق بشأن الحدود وقال رئيس مجلس السيادة إن الجيش لا يحتكر الاقتصاد وكل مقدراتنا المالية تحت تصرف السودان.

وعن الجانب الرياضي قال البرهان ان السودان بدأ التعافي رياضيا مقدما مباركته لتأهل المنتخب السوداني للنهائيات الأفريقيه .