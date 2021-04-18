محادثات سعودية إيرانية مباشرة في العاصمة العراقية

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الأحد، عن محادثات سرية بين السعودية وإيران، لإنهاء التوتر وإعادة العلاقات بين البلدين في عاصمة دولة عربية.

ونقلت “فاينانشال تايمز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبارًا أجروا محادثات مباشرة في العاصمة العراقية بغداد، في محاولة لإصلاح العلاقات بين الخصمين الإقليميين وذلك بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد، في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، وتضمنت مباحثات بشأن الحرب في اليمن وهجمات الحوثيين وكانت إيجابية.

وكان رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، أكد في وقت سابق أن السعودية مستعدة للحوار مع إيران في حال أرادت طهران ذلك.وقال “الفيصل” خلال حوار مع قناة “العربية”، الجمعة: “في حال كان الإيرانيون يريدون التحاور فإن المملكة لم ترفض التحاور مطلقًا، بل على العكس كانت هي المبادرة دائمًا والداعية للحوار، وآخرها دعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل نحو عامين فيما يخص موضوع اليمن، ولكن للأسف لم تلبِّ إيران ذلك المطلب”.وشدد “الفيصل” أن إيران تعمل على تعزيز سلوكها السيئ بدعمها لميليشيا الحوثي في اليمن، وكذلك تدخلاتها في سوريا والعراق ولبنان، ومحاولة زعزعة استقرار البحرين.

ويشار إلى أن ميليشيا الحوثيين صعّدت، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، من هجماتها، ضد السعودية من خلال الطائرات المسيّرة والمقذوفات والصواريخ الباليستية، بالتزامن مع ضغوط أمريكية لإنهاء الحرب في اليمن.