وزير النقل المصري يتعهد بمحاسبة المتسببين في حادث قطار طوخ

توجه وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه، قائلا لصحفيين إنه سيحاسب المسؤولين عن هذا الحادث.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير تأكيده على “محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن الحادث،. قائلا إنه “لن يهرب من تحمل المسئولية”.

وأضاف وزير النقل : “نعمل ليلا نهارا لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين”.

حيث أشار إ لى أنّه جار تطوير منظومة الجر من عربات وجرارات لتقليل حوادث القطارات،. مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يوميا.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة – المنصورة) عن القضبان.

يأتي ذلك فيما بدأت تحركات برلمانية لمعرفة أسباب الحادث والعمل على تقييم أداء السكك الحديدية في ظل تكرار الحوادث الفترة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث،. فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث, وفي وقت سابق،. قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.

وتوقفت حركة القطارات، على خط القاهرة المنصورة بعد الحادث،. فيما دفعت مستشفيات القليوبية بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.

ورجحت مصادر وشهود عيان أن الحادث سببه إصلاحات تشهدها المنطقة، وبدأت في شهر مارس الماضي.

وقد أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.

وكلّف السيسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، الأحد، على أن يتم موافاة الرئيس المصري بتقرير مفصل في هذا الشأن.

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