سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 18 ابريل

حافظ سعر الدولار في السودان، على سعره خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد 18 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

واستقر سعر الدولار في السودان، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 381.57 جنيه للشراء، و383.47 جنيه للبيع،

وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس السبت واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي، عند 456.88 جنيه للشراء، و459.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في السودان نحو 467.5 جنيها، مقابل 467 جنيها في ختام تعاملات أمس السبت.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، عند 525.28 جنيه للشراء، و527.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية السودانية نحو 540 جنيها، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات أمس السبت.

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي في السودان لدى بنك السودان المركزي، إلى 101.79 جنيه للشراء، و102.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 101.80 جنيه للشراء و102.31 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس السبت.

وواصل سعر الريال السعودي ارتفاعه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 103.20 جنيه، مقابل 103 جنيهات عند إغلاق تعاملات أمس السبت.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي، خلال مستهل تعاملات الأحد، عند 103.89 جنيه للشراء، و104.41 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى السوق الموازية، ليسجل 106.22 جنيه، مقابل 106 جنيها أمس السبت.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، صباح الأحد، 1263.43 جنيه للشراء، و1269.75 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية عند مستوى 1270 جنيها.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في السودان، صباح الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 384 جنيها، وهو السعر ذاته خلال تعاملات أمس.

التضخم

وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

وألقت هذه المصاعب الاقتصادية بظلال سالبة على حركة البيع والشراء في الأسواق السودانية وسط قلة من الجماهير تحاول إنعاش التسوق عن طريق طلب المستلزمات الضرورية.

وينفذ السودان برنامجا للإصلاح بإشراف صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ اقتصاد متهالك ورثته السلطة الحالية عن نظام المعزول عمر البشير.