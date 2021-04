الجراد يغزو ريف دير الزور والمزارعون يخشون على محاصيلهم

هاجمت أسراب من الجراد الصحراوي وُصفت بالصغيرة إلى المتوسطة، المعروف باسم “الجراد الأصفر”، الأراضي الزراعية في قرى ريف دير الزور.

وأفادت مصادر محلية أن قرى “الشعفة – الكشكية – غرانيج – أبو حمام”، التي تقع شرق نهر الفرات عانت من دخول أسراب الجراد إلى أراضيها الزراعية، وعمل السكان على مواجهتها بإشعال النيران في ظل غياب أي تدخل من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (قسد).

أما الضفة الغربية للنهر فقد هاجمت أسراب الجراد قرى “السيال شرقي – السيال غربي – الغبرة”، ما دفع مديرية الزراعة للتحرك الفوري ورش المبيدات الزراعية المعنية بمكافحة هذا النوع من الجراد.

كما توجه وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” إلى “دير الزور”، للوقوف على الوضع الراهن والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره.

وتناقل ناشطون صور وفيديوهات توضح انتشار الحشرات في الأراضي السورية، ومناشدات لمكافحته خاصة مع اقتراب موعد حصاد الموسم الشتوي في المنطقة كالقمح والشعير وبعض البقوليات والخضار، بحسب سناك سوري.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الأسراب التي غزت الأراضي السورية اليوم والأمس آتية من الصحراء العراقية.

وفي السعودية، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر الفائت، صوراً مرعبة توضح أسراب الجراد التي اجتاحت جميع المحافظات الواقعة شمال العاصمة السعودية الرياض .

ونشر وليد الحقيل الخبير السعودي في أمور الطقس و المناخ عبر حسابه الرسمي على تويتر ، مقطع فيديو يبين الأعداد الهائلة لأسراب الجراد .

وكتب الحقيل أن” أسراب الجراد تصل القصيم و الزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442 ” .

كما أوضح أن ” طريقة هجرة الجراد والخنافس عجيبة جدا فهو يستخدم التيارات الهوائية ويجعلها تسير به مسافات طويلة. مشهد من الجراد في القصيم ” .

و كانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن السيطرة على كافة الأسراب التي قدمت إلى أراضي المملكة من الحدود الجنوبية مع اليمن .

وأشارت إلى أن الوضع في اليمن و إثيوبيا و السودان و إيريتيريا يرفع من وتيرة التهديدات ، حيث أن الحشرات تهاجر من هذه المناطق للبحث عن مناخ ملائم معتدل .

هذا و يذكر أن هذه الفترة (الانتقال بين الصيف والشتاء) تشهد حركة كبيرة لهذه الحشرات نحو مناطق غير مسبوقة في السعودية .

