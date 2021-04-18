راؤول كاسترو يستقيل من مهامه لينهي حقبة أسرته المستمرة منذ 6 عقود

هافانا 18 أبريل 2021 م (وال)- أعلن راؤول كاسترو استقالته من قيادة الحزب الشيوعي الكوبي، مُنهيًا بذلك ستة عقود من وجود عائلته في السلطة.

وقال راؤول كاسترو، البالغ من العمر 89 عاماً، في خطاب أمام مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم إنه سيسلم القيادة لجيل أصغر (مشحون بالعاطفة والروح المناهضة للإمبريالية).

وقال مخاطبًا وفود الحزب في هافانا يوم الجمعة: (أُؤمن بشدة بقوة رفاقي وفهمهم وطبيعتهم التي ترسي مثالاً للآخرين) .

وتنهي هذه الخطوة، التي كانت متوقعة، حقبة القيادة الرسمية له ولشقيقه فيدل كاسترو، التي بدأت مع ثورة عام 1959.

وسيتم انتخاب خليفة له في ختام مؤتمر الحزب الذي يستمر الى يوم غد الاثنين ، وعلى الرغم من أن راؤول لم يزكي خليفة له، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع أن قيادة الحزب ستذهب إلى ميغيل دياز- كانل، الذي تولى منصب رئيس البلاد في 2018.

وكان راؤول قد شغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي منذ أن خلف شقيقه الأكبر فيدل في العام 2011. (وال- هافانا)

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