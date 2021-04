‏سوريا.. عبوة ناسفة تودي بحياة مواطن بريف القنيطرة

استشهد مواطن سوري جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة رسم الكرم التابعة لبلدية أم باطنة بريف القنيطرة، صباح الأحد.

وذكرت وكالة “سانا” أن “مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بسيارة خاصة انفجرت في منطقة رسم الكرم التابعة لبلدية أم باطنة ما أدى إلى استشهاد سائقها على الفور”.

يذكر أن مدنيا استشهد وأصيب طفله ومدني آخر بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة، في 26 مارس الماضي، على طريق جبا أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي.

وفي الثالث عشر من أبريل الجاري ذكرت وكالة أنباء سوريا (سانا) أن عبوة ناسفة انفجرت بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر محلية، إن “عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الناصرية بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي”.

وأشارت (سانا)، إلى أن “العبوة كانت موضوعة في حقيبة انفجرت بسيارة قادمة من قرية الناصرية قبيل وصولها إلى أحد تجمعات مرتزقة الاحتلال التركي غربي مدينة رأس العين ما أدى إلى إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال ووقوع أضرار مادية في المكان”.

بالمقابل، ذكر المجلس المحلي لمدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، أن “عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أحد المدنيين، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات”.

وأمس الإثنين، قُتل شخص على الأقل، ووقع عدد من الجرحى، جرّاء انفجار سيارة مفخخة في ريف مدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار البشرية والمادية، لكن وبحسب موقع “RT”، سقط شخصاً على الأقل وأُصيب عدد آخر من الأشخاص.

ووقع الانفجار وفقاً لوسائل إعلام محلية، على طريق “ترندة” قرب “حرش عين دارة”، في حين وردت معلومات أن الانفجار وقع بالقرب من معسكر لما يسمى بـ”الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، وأن أحد أفراده قتل جراء الانفجار، دون أن ترد معلومات عن الجهة المسؤولة عن الانفجار.

وكانت قد سيطرت القوات التركية والفصائل المسلحة التي تدعمها على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية عام 2018.

