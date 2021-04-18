قاعدة بلد الجوية في العراق تتعرض لاستهداف بعدة صواريخ

استهدفت عدة صواريخ اليوم الأحد، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، إذ وقع 3 منها داخل القاعدة و2 آخرين في محيد القاعدة.

وضم قاعدة بلد الجوية طائرات “إف-16” (F-16)- بالصواريخ، وجنود ومتعاقدين أميركيين.

وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ تمكنت من إصابة “الجناح العسكري” الأميركي التابع لشركة “سالي بورت” داخل قاعدة بلد الجوية، بحسب سكاي نيوز عربية.

ونقلت المصادر الأمنية عن وقوع خمسة جرحى إثر استهداف القاعدة بالصواريخ، ومن الجرحى اثنين من المتعاقدين الأجانب.

ولم يتم الإعلان عن الجهة المنفذة للعملية ولم يتبنى أي فصيل تنفيذها حتى اللحظة.

يأتي استهداف قاعدة بلد الجوية بعد أيام قليلة على نقل وسائل إعلام عراقية، أنباء عن سماع دوي انفجارات في أربيل في إقليم كردستان شمال العراق جراء استهداف مطار أربيل بالصواريخ.

وقال مصدر أمني، إنه “تم استهداف مطار اربيل بصاروخ قبل قليل”، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وسائل إعلام أخرى أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت أنه لا وجود لأضرار جراء سقوط قذائف على مطار أربيل اليوم.

وبدوره محافظ أربيل أوميد خوشناو، صرَّح أنه: ”لا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف الصاروخي لمطار أربيل”.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها فتحت تحقيق في حادثة استهداف مطار أربيل، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.

ونقلت المصادر الإعلامية أن الجهات الأمنية فرضت طوق أمني بعد استهداف المطار بالصواريخ وأغلقت جميع مداخل المطار.

وبدورها نفت الخارجية الإيرانية في 16 فبراير الفائت، ضلوعها في الهجوم على مطار أربيل، واعتبرت توجيه الاتهام لها بالمحاولات المشبوهة لإلصاق التهمة بطهران.

وكانت قد أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء 15 فبراير الفائت، عن سقوط قذائف هاون على محيط مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وأوضحت المصادر الأمنية أن: “ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشار أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة”.

كما أعلنت سلطات إقليم كوردستان العراق، في 16 فبراير الفائت، إعادة فتح مطار أربيل الدولي بعد إغلاقه، لليلة كاملة، نتيجة استهداف مطار أربيل بقصف صاروخي.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأميركية “غاضبة” بسبب الهجوم الصاروخي واستهداف مطار أربيل الذي يضم قاعدة عسكرية أميركية.

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