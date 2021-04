عبوة ناسفة تؤدي إلى إصابة ثلاث عناصر من “قسد”

أكدت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت في ريف مدينة دير الزور الشمالي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مسلحي تنظيم “قسد” المدعوم أمريكياً.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أكدت مصادر محلية أن: “عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية تقل عناصر من (مجلس دير الزور العسكري) التابع لميليشيا (قسد) في بلدة بريهة إلى الشمال من مدينة دير الزور”.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية، حالة انفلات أمني، وعمليات عسكرية وإرهابية متكررة ما يضع حياة المدنيين على المحك.

وفي الشأن السوري، التقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، مع وفد روسي رسمي ترأسته آنا كوزنتسوفا، رئيسة مفوضية حقوق الطفل بروسيا.

وجرى خلال الاجتماع الذي تم في مدينة القامشلي بين الإدارة الذاتية والوفد الروسي من أجل إتمام تسليم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عائلات مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بحسب RT.

إذ نشرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على موقعها الرسمي على “فيسبوك” مايلي: “وصل اليوم الأحد 18 أبريل 2021، وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة السيدة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو، وذلك لتسلم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش الإرهابي“.

الجدير بالذكر أنه تم العمل على ملف إعادة الأطفال الروس من عائلات تنظيم داعش الإرهابي المتواجدين في العراق وسوريا إلى روسيا من صيف عام 2017.

وخلال هذه الحملة تم إعادة 274 طفل إلى روسيا من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط، إذ تم إعادة 122 طفل روسي من العراق و152 طفل روسي من سوريا.

وتسعى روسيا على مدار السنوات الماضية إلى إعادة الأطفال الروس، ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط (سوريا والعراق) بهدف القتال بصفوف مختلف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي.

وفي سياق آخر، أقدمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 3 مارس الفائت، على منع 4 برلمانيين فرنسيين من دخول مخيم الهول، جنوب شرقي الحسكة، والذي يضم جهاديين فرنسيين.

