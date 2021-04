وزيرة داخلية إيطاليا تسجل زيارة إلى ليبيا يوم الإثنين

أكدت مصادر حكومية أن وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي ستجري زيارة للعاصمة الليبية طرابلس غدا الإثنين لبحث ملفات أبرزها الهجرة والأمن.

وبحسب مجلة “فورميكي” الإيطالية فمن المقرر أن تلتقي الوزيرة الإيطالية نظيرها الليبي خالد مازن في الاجتماع الرابع في ليبيا بين أعضاء الحكومة الإيطالية والمؤسسات الليبية الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة (القدس العربي).

كما ستركز اجتماعات وزيرة داخلية إيطاليا بشكل أساسي وأولي على مسألة الهجرة، وذلك في إطار الشراكة الإيطالية الليبية التي تتجدد مع السلطة التنفيذية الجديدة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد زار مدينة طرابلس في 6 من أبريل رفقة وزير الخارجية لويدجي دي مايو لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية.

جدير بالذكر أن إيطاليا نفت في شهر ديسمبر الماضي إبرام صفقة تبادل سجناء مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، للإفراج عن الصيادين الإيطاليين الذين أفرج عنهم بذات الشهر.

جاء ذلك التوضيح على لسان وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، الذي نفى بصورة قاطعة عقد صفقة مع حفتر بموجبها يتم تبادل سجناء .

كما نفى دي مايو قيام إيطاليا بالإفراج عن 4 ليبيين تمت إدانتهم في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر وتورطهم في مقتل مهاجرين غير شرعيين.، وفقًا لموقع قناة (ليبيا 24).

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، بأن الصيادين الإيطاليين تم الإفراج عنهم بدون مقابل، حيث لعبت أجهزة الاستخبارات الإيطالية والدبلوماسية الإيطالية الدور الأكبر في ذلك، حسب قوله.

وأكد على أنه التقى المشير خليفة حفتر لبحث سبل عودة العلاقات الثنائية بينهما، والتي توترت جراء إلقاء القبض على عدد من الصيادين الإيطاليين.

وأعلنت إيطاليا في ديسمبر الماضي الإفراج عن 18 صيادًا كانوا موقوفين في ليبيا منذ شهر سبتمبر الماضي بعد تدخل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو.

وغرد كونتي عبر صفحته الرسمية على تويتر، قائلًا: “أهلًا بكم في دياركم”، مرفقًا صورة للصيادين المفرج عنهم، وفقًا لـ(الشرق الأوسط).

بدوره كتب وزير الخارجية الإيطالي عبر فيسبوك: “صيادونا أحرار”، مشيرًا إلى أنه الآن متواجد بمدينة بنغازي شرقي ليبيا الذي التقاه وزير خارجية إيطاليا.

ومضى كونتي قائلًا: “تواصل حكومة إيطاليا دعمها لعملية الاستقرار في ليبيا وهو الأمر الذي أكده رئيس الحكومة جوزيبي كونتي لحفتر اليوم، في اجتماع بنغازي”.

