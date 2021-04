رئيس هيئة السكك الحديدة بمصر يُقدم استقالته لوزير النقل

نقلت مصادر إعلامية مصرية أن رئيس هيئة السكك الحديدة في مصر، أشرف رسلان، قدَّم لوزير النقل المصري استقالته عقب حادث قطار طوخ، وخلال زيارته لموقع الحادث

وأفادت مصادر مطلعة أن وزير النقل، كامل الوزير، سيجتمع مع مجلس الوزراء بعد الزيارة التفقدية لموقع الحادث ليُقدم تقريره عن الحادث لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحسب RT.

وكان قد أوكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مهمة تشكيل لجنة تقصي أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.

في حين دعا الإعلامي المصري أحمد موسى عبر برنامجه على مسؤوليتي، إلى عدم تداول الشائعات نافياً أن يكون رئيس هيئة السكك الحديدة قد قدم استقالته بدليل تواجده إلى جانب وزير النقل في موقع الحادثة.

وقال موسى خلال برنامجه أن الاستقالة ستُذاع من قبل مصادر رسمية في حال ثبوتها وتأكد استقالة رئيس هيئة السكك الحديدة.

وفي السياق، كانت قد صرَّحت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن الحصيلة الأولية في حادث قطار طوخ مشيرةً إلى إصابة 97 شخص من ركاب القطار، مع توارد أنباء عن مصادر أمنية وطبية أنه توفي في الحادثة 8 أشخاص.

وأكد خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، على أنه تم توجيه 58 سيارة إسعاف إلى مكان حادث قطار طوخ من أجل إسعاف المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي وقليوب التخصصي وبنها الجامعي

ونوَّه مجاهد إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مشدداً على رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى في جميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأدى حادث قطار طوخ الذي أسفر عن خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة، إلى توقف حركة القطارات بالوجه البحري في مصر.

وأفادت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، زار موقع الحادث، للاطلاع على الواقعة والإشراف على عمليات الإسعاف والتحقيقات.

وتتكرر مؤخراً حوادث القطارات في مصر، والتي يذهب ضحيتها المئات بين قتلى وجرحى، فقد كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

