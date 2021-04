الرئيس الأسد يعلن إحداث “مشفى جامعة البعث” في حمص

أعلن اليوم الرئيس الأسد من خلال المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2021، إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “مستشفى جامعة البعث”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” فحوى المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد والذي جاء فيه:

المرسوم التشريعي رقم 10

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم مايلي :

المادة 1- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “مستشفى جامعة البعث” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة حمص وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة2- تطبق أحكام القانون رقم 8 لعام 2010 وتعديلاته على المستشفى المحدث بموجب المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

وفي الساحة السورية، أفادت أمين سر مجلس الشعب ميساء صالح أن جدول أعمال أول جلسة للدورة الاستثنائية للمجلس تتضمن فتح باب الترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية.

ووفقاً لصحيفة الوطن قالت صالح في بيان أنه”من خلال هذه الجلسة فتح رئيس المجلس باب الترشح ،وحدد المدة الزمنية لتقديم الطلبات في الترشح وهي 10 أيام إضافة إلى تحديد يوم الانتخاب في الداخل والخارج، و المجلس سوف يبقى منعقداً على مدار الأيام العشرة القادمة لاستقبال طلبات الترشح من المحكمة الدستورية العليا” .

وأضافت أن” المجلس خلال دورته الاستثنائية يمارس عمله بشكل طبيعي كأي دورة عادية، مبينة أن جدول الأعمال شمل اليوم إلى جانب فتح باب الترشح مشروع قانون ستتم مناقشته في الجلسة ذاتها وغيرها من أنشطة المجلس المحددة في جدول الأعمال العادي من دون أن تذكّر بضرورة أن يكون هناك حضور لكامل الفريق الحكومي”.

كما أشارت إلى أنه ” وفق الدستور فإن مدة فتح باب الترشح أقصاها 90 يوماً وأقلها 60 يوماً وبالتالي تم الإعلان عن الدورة الاستثنائية باعتبار أنه تم الدخول في المدة المحددة في الدستور وهي 90 يوماً”.

لتوضح صالح فيما يتعلق بآلية استقبال طلبات الترشح أن ” رئيس المجلس يتلو على أعضاء المجلس كل طلب يرد من المحكمة الدستورية العليا أثناء الدورة الاستثنائية خلال العشرة أيام التي سيحددها رئيس المجلس”.

