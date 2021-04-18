روسيا تطرد 20 دبلوماسي تشيكي رداً على قرارها الأخير

أعلنت وزارة الخارجية في روسيا مساء اليوم الأحد، عن طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على قرار التشيك ترحيل 18 موظفا من سفارة موسكو لدى براغ.

وكانت قد صرَّحت الاستخبارات التشيكية أن الدبلوماسيين الذين طردتهم يعملون جواسيس لصالح جهاز الاستخبارات الروسي والمديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (جي آر يو).

فيما تم استدعاء سفير براغ لدى موسكو، فيتيزسلاف بيفونكا، للاحتجاج على إجراء السلطات التشيكية بحق السفارة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها أن روسيا نقلت للسفير التشيكي، أن 20 موظفا في السفارة التشيكية لدى موسكو هم من الشخصيات الغير مرغوب فيها ، وتم أمرهم بمغادرة أراضي روسيا لغاية انقضاء يوم 19 أبريل، بحسب RT.

وأكدت دولة روسيا الاتحادية على أنها عازمة على الرد على طرد دبلوماسيين روس من التشيك، مؤكدة أن هذه الحركة الاستفزازية تحمل خلفها نّفَس أمريكي.

وأصدرت وزارة خارجية روسيا بيان رسمياً نددت فيه بقرار حكومة التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، واصفة إياه “بالغير مسبوق”.

وأشار البيان إلى أن: “هذا الإجراء يأتي تحت ذرائع واهية بشأن تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية”.

وأكدت الخارجية الروسية أن السياسة العدائية التي تتبعها التشيك ضد روسيا، تشير إلى الأيادي الأمريكية الخفية والتي تحرض التشيك منذ سنوات.

وقالت الخارجية في البيان: “السلطات التشيكية، في سعيهم إلى إرضاء الولايات المتحدة على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة بحق روسيا، حتى تجاوزت سادتها خلف المحيط (الأطلسي) في هذا السبيل”.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو طالت 32 شخصية وكيان، والتهمة قيادة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2020 والذي ردت عليه روسيا بالمثل.

إذ صرَّح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، عن الرد الروسي على العقوبات الأخيرة لأمريكا على كيانات وشخصيات روسية، إذ تم فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين.

وقال ‏وزير الخارجية الروسي: “سننشر لائحة من 8 أسماء لمسؤولين أميركيين على قائمة العقوبات الروسية، وسنطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين من روسيا كرد بالمثل على التصرف الأمريكي”.

وأشار إلى أن موسكو تدرس اقتراح الرئيس الأميركي بعقد قمة ثنائية بين بوتين وبايدن، الذي طرحه الأخير في وقت سابق.

وتابع لافروف تصريحه قائلاً: “سنوقف عمل المؤسسات غير الربحية والصناديق الأمريكية في روسيا التي تتدخل في الشأن الداخلي الروسي”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن: “الكرملين طلب من السفير الأمريكي في موسكو مغادرة البلاد لإجراء مشاورات مع حكومته”.

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