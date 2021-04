مصر: تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة

أقر وزير الموارد المائية والري المصري أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة.

حيث استعرض محمد عبد العاطي في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، خلال السنوات العشرة الماضية، مشيرا للمرونة التي أظهرتها مصر خلال المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

كما أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات، حيث سبق لمصر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الأمر الذي يؤكد على رغبة مصر الواضحة في الوصول لاتفاق.

زيادة على ذلك ، أكد عبد العاطي أنه سبق لمصر تقديم 15 سيناريو لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، الا أن الجانب الإثيوبي رفض جميع هذه المقترحات.

أشار الوزير المصري إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94 بالمئة من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى 6 بالمئة فقط.

موضحا أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية.. فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

