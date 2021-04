إشارة من زوجة ميسي إلى استمرار البرغوث مع برشلونة

أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد، إلى أن زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، تبحث عن منزل آخر لعائلاتها خلال الأيام الجارية.

ومن المعروف أن عقد ميسي مع النادي الكاتالوني ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن بشأن تمديد التعاقد.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قولها إن أنتونيلا زوجة ميسي تبحث هذه الأيام عن منزل جديد في لبدة “عراف” القريبة من مدينة برشلونة كنوع من التغيير وإيجاد مكان راقٍ بعيدًا عن الزحام.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن بحث زوجة ميسي مع منزل جديد في مدينة برشلونة، من شأنه أن يشير إلى أن البرغوث قد يجدد عقده مع الفريق الكاتالوني.

وأسهم ميسي بصورة كبيرة في قيادة برشلونة للتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، أمس السبت، على حساب أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف نظيفة، سجل منها الأرجنتيني الثنائية.

وتحدثت مؤخرًا أنباء في الصحافة الإسبانية عن تحديد ليونيل ميسي شرطاً أساسياً من أجل الاستمرار مع النادي الكاتالوني وتمديد عقده، وسط حديث عن بداية التحركات من الرئيس جوان لابورتا لتجهيز عرضه.

بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، يطلب الأرجنتيني التعرف أولاً على مشروع برشلونة الرياضي للفترة المقبلة.

ويشترط ميسي أن يوفر النادي الكاتالوني مشروعاً رياضياً مقنعاً يعيد الفريق لسكة الانتصارات محلياً وقارياً، حسبما أفاد (جول العربي).

التقرير أضاف أن إدارة برشلونة تشعر بالتفاؤل حيال تمديد عقد ميسي وإقناعه بالاستمرار.

وأوضح التقرير أيضاً أن تحرك إدارة برشلونة للتعاقد مع إرلينج هالاند من الأسباب الرئيسية لإقناع القائد بالبقاء.

“موندو” أكدت أن ميسي لم يحسم قراره بعد ويريد التعرف على خطة برشلونة الرياضية كاملة أولاً.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الجديد جوان لابورتا بدأ التحضير للعرض الذي سيتقدم به لميسي للتمديد.

وأضاف التقرير أن لابورتا درس وضع النادي الاقتصادي جيداً أولاً قبل التحرك وتجهيز عرضه للأرجنتيني.

تجدر الإشارة أن ميسي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وكان على وشك الرحيل الصيف الماضي قبل أن يتراجع ويختار الاستمرار لنهاية عقده.

وارتبط ميسي بعدة أندية مثل مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، وإنتر، بالإضافة للدوري الأمريكي.

