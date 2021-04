السعودية تشترط التحصين للحصول على تأشيرة لأداء مناسك العمرة

اشترطت السعودية التحصين ضد كورونا للحصول على تأشيرة لأداء مناسك العمرة، بينما سمح الأردن لمواطنيه بأداء صلاة الجمعة في المساجد وفقا للتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس.

وقد ذكر التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول حكومي أن التحصين من كورونا أصبح شرطا للحصول على تصريح أداء مناسك العمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن الشرط الأساسي لإصدار تصاريح العمرة والصلوات هو التحصين ضد الفيروس التاجي، موضحا أن هذا يعني إما التطعيم ضد العدوى بجرعتين من اللقاح، أو بجرعة أولى، أو التحصين الناجم عن التعافي من الإصابة بالوباء.

حيث أشار المتحدث إلى إلزام خدمات الحجاج والمحال التجارية والمنشآت الاقتصادية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بإثبات تحصين جميع العاملين فيها ضد الفيروس.

ومؤخرا، أطلقت السعودية، تطبيقي “توكلنا”، و”اعتمرنا” عبر الهواتف النقالة، مشترطة تأكيد الراغب في أداء العمرة أو الصلاة بالحرمين، تلقيه لقاح كورونا من خلالهما، للحصول على تصريح بذلك.

وفي الأردن، أعادت الحكومة قرار استثناء صلاة الجمعة من الحظر الأسبوعي الشامل، المفروض في البلاد منذ 10 مارس/آذار الماضي.

وصرح بيان صادر عن مجلس الوزراء إنه “تقرر السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام، لمدة ساعة واحدة تحددها وزارة الأوقاف، شريطة التزام المصلين بالبروتوكول الصحي المعتمد”.

وفي 10 مارس/آذار المنصرم، قررت الحكومة الأردنية فرض حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمعة مع تعليق صلاة الجمعة، وتوسيع حظر التجوال الجزئي مساء في باقي الأيام، وقررت في الـ28 من الشهر ذاته، استمرار العمل بتلك القرارات حتى منتصف مايو/أيار المقبل.

