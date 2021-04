الملك السعودي يأمر بنقل التوأم السيامي من اليمن لدراسة إمكانية فصلهما

أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بنقل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» ووالديهما من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض.

وذلك لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهما ودراسة إمكانية إجراء عمل جراحي لفصل التوأم المرتبط من منطقة الرأس.

وجاء إعلان أوامر الملك السعودي على لسان الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، وأفاد بانه من المتوقَّع وصول التوأم وأهلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

وعدَّ الدكتور الربيعة أن «هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع».

لافتاً إلى أن «خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما»، بحسب الشرق الأوسط.

كما أن هذه المبادرة الكريمة من الملك السعودي برأي الدكتور الربيعة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

وفي سياق آخر، أجري في 25 مارس الفائت، لقاء عبر الاتصال المرئي جمع بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز و رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وصدر بيان مشترك بشأن تعزيز العلاقات والتعاون بين الرياض وبغداد.

ووفق ما أقرت به وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن الجانبين نوها بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين، وأشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما.

إذ أكد الجانبان على دور مجلس التنسيق السعودي العراقي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وكذا التركيز على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

كما أشار البيان أيضا إلى النتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وبشأن القضايا الإقليمية، اتفق كلا الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

