مسلحون يشنون هجوما على قرية في النيجر ويقتلون 19 مدنيا

نيامي 19 أبريل 2021 (وال) -قتل ما لا يقل عن ( 19) شخصا، السبت الماضي في النيجر إثر هجوم على قرية كوغورو، في منطقة تيلابيري بالقرب من مالي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية أمس الأحد.

وقال مسؤول في بلدية ديسا التي تدير كوغورو لوكالة “فرانس برس”: “أحصينا حتى الآن (19)ؤجثمانا وجرح اثنان خلال هذا الهجوم الذي شنه على كوغورو مسلحون وصلوا على متن دراجات نارية”.

وأوضح المسؤول أن “قطّاع الطرق وجدوا في بداية الأمر، أشخاصا في المقبرة قدموا للتشييع وقتلوا تسعة أشخاص على الفور”، وبعد ذلك قام المهاجمون الذين لم يتم تحديد هويتهم وعددهم “بدخول القرية وأطلقوا النار على كل شخص صادفوه”.

وأشار إلى أنه تم العثور على جثة الضحية التاسعة عشرة ودُفنت صباح الأحد.

وتتعرض منطقة تيلابيري الواقعة عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بانتظام لهجمات المتطرفين المسلحين.

وازدادت الهجمات على المدنيين منذ بداية العام في النيجر، حيث قتل أكثر من ( 300 ) شخص في ثلاث موجات من الهجمات على قرى ومخيمات في غرب البلاد عند الحدود مع مالي.

ووقع آخر هذه الهجمات الواسعة في 21 مارس الماضي، في منطقة تاهوا الصحراوية (بالقرب من الحدود مع مالي) وأسفر عن مقتل ( 141 ) شخص في ثلاث قرى للطوارق ومعسكرات مجاورة.(وال نيامي) س خ.

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