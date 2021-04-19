الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة نائب قائد فيلق القدس

طهران 19 أبريل 2021 (وال) -أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، عن وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد “فيلق القدس”، إثر نوبة قلبية، عن عمر يناهز (64) عاما.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي عين محمد حجازي نائبا لقائد “فيلق القدس” في يناير 2020.

وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي ( 1997 و2007 ).

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على حجازي في عام( 2011 ) بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران على خلفية قمع احتجاجات عام ( 2009).(وال طهران) س خ.

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