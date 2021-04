حادث لسيارة “تسلا” ذاتية القيادة يودي بحياة شخصين

توفي شخصين إثر حادث مروري مروّع لسيارة “تسلا” ذاتية القيادة ، وقع في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية مساء أول أمس السبت.

وتواجه شركة “تسلا” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية انتقادات شديدة، بعد حادث مروع لإحدى مركباتها ذاتية القيادة، أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها.

ووقعت الحادثة في مدينة هيوستن بولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة، ليل أول أمس السبت.

وذكر مسؤولون أن سيارة “تسلا” البالغ ثمنها 80 ألف دولار كانت تسير بسرعة فائقة، عندما خرجت الأمور عن السيطرة في منعطف مسدود، فانحرفت عن طريقها واصطدمت بشجرة وتحطمت واشتعلت بها النيران وبداخلها الراكبان.

والسيارة من طراز عام 2019، وهي كهربائية بالكامل وذاتية القيادة.

وقال ضابط في الشرطة المحلية إن التحقيق خلص إلى أن الراكبين لم يكن أي منهما على مقعد القيادة وقت الحادث، وكان الأول يجلس في المقعد الأمامي الإضافي والثاني في الخلف.

وكان الرجلان يعتمدان نظام “الطيار الآلي”، وهو مصطلح يطلق عن القيادة الذاتية للمركبة، التي لاقت الكثير من الانتقادات.

واستغرق الأمر من فرق الإنقاذ 4 ساعات وكميات هائلة من المياه لإخماد النيران التي اشتعلت في السيارة.

وكان على المنقذين الاتصال بشركة “تسلا” وقت الحريق، للاستفسار عن كيفية إطفاء الحريق عندما تشتعل النار في بطارية السيارة.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، ذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة أنها تحقق في 23 حادثا لسيارات “تسلا”.

وإزاء الانتقادات المتتالية على الإنترنت، خرج مؤسس الشركة الملياردير إيلون ماسك عن صمته.

وغرد ماسك على “تويتر”، قائلا إن السيارات الكهربائية التي تسير بنظام “الطيار الآلي” تواجه احتمال وقوع حوادث سير أقل 10 مرات مقارنة بالسيارات العادية.

وكان إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، قد أعلن في نهاية آذار/ مارس الماضي، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين، مشيراً إلى أن هذا الخيار سيتوفر خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب ماسك على تويتر “يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية”.

والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها.

