إسرائيل تعتقل قيادياً في «حماس» في الضفة الغربية

اعتقلت قوات إسرائيلية فجر اليوم الاثنين المعتقل السابق والقيادي البارز في حركة «حماس» عدنان الحصري (56 عاماً) بعد مداهمة منزله في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مصادر محلية أن القوات حطمت محتويات المنزل في الضفة الغربية ، وصادرت كافة أجهزة الاتصال من أفراد العائلة.

وكان الحصري أمضى ما يزيد عن 12 عاماً في السجون الإسرائيلية، غالبيتها في الاعتقال الإداري.

وخاض الحصري إضراباً عن الطعام عام 2014 خلال فترة اعتقاله الإداري لمدة 62 يوماً متواصلة مع مئات من المعتقلين الإداريين احتجاجاً على استمرار اعتقالهم.

في سياق متصل، أصيب 4 مواطنين، ليلة أمس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك، وخروجهم قرب باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال استخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقم الاسعاف تعاملت مع 4 اصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، واحدة اعتداء بالضرب، و3 بالغاز المسيل للدموع.

كما اقتحم 108 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، أمس الأحد، فيما استدعت مخابرات الاحتلال مدير المسجد عمر الكسواني، للتحقيق معه.

وأفاد مراسلنا، بأن 56 مستوطنا و52 طالبا يهوديا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وجنوب نابلس، أحرق مستوطنون، أمس الأحد، خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني “يتسهار” أقدموا للمرة الثانية خلال شهرين على حرق خزانة الكهرباء، وحطموا الباب الرئيسي لخزان المياه المغذي لبلدة عصيرة القبلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهما إلى معتقل المسكوبية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء ثابت النجار (22 عاما)، أثناء تواجده عند مدخل مخيم الفوار.

كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عضو إقليم حركة “فتح” في القدس عاهد الرشق، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وقال الرشق إن سلطات الاحتلال اقتحمت منزله في وقت سابق من الليلة، وأبلغته أنه سيتم تسليمه قرارا آخر بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.

