الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتحدث عن وضع القرضاوي الصحي

نشر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، منشورا اليوم الاثنين، نفى من خلاله الأنباء المتداولة حول وفاة رئيسه، الشيخ يوسف القرضاوي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وغرد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر صفحته على “تويتر”: “ما يشاع من خبر وفاة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي – حفظه الله – الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، غير صحيح بتاتا”.

وأضاف: “الوباء عليه مثل الزكام، ولم يبق في المستشفى إلا سويعات، وهو بين أهله وأولاده، ويسألكم الدعاء”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وأعلنت الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، الشيخ يوسف القرضاوي السبت الماضي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة تغريدة على تويتر جاء فيها: “تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية”.

وأضافت الصفحة قائلة في التغريدة نفسها عن الداعية المصري: “وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية”.

يذكر أن يوسف القرضاوي من مواليد (9 سبتمبر 1926)، يحمل الجنسية القطرية، وشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا. ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

وفي وقت سابق من العام الماضي، انتقدت مذيعة قناة الجزيرة الإخبارية القطرية خديجة بن قنة في تغريدة لها على تويتر الأطراف التي روجت لوفاة الشيخ يوسف القرضاوي .

وكتبت المذيعة الجزائرية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” عجيب أمرهم..!! إلى متى يستحل هؤلاء الكذب” .

وقالت خديجة بن قنة مخاطبة الجمهور: ” أُطمئِن محبي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.. وقد تواصلت معه منذ قليل.. وردّ عليّ وهو بحمد الله بصحة وعافية..أطال الله في عمره وأمدّه بالصحة وحفظه من كل شرّ.” .

الجدير بالذكر ان الإشاعات التي تحدثت عن موت القرضاوي وانتقدتها خديجة بن قنة كانت قد كُتبت من قبل الداعية الأردني حامل الجنسية الإماراتية وسيم يوسف .

وفي سياق متصل فقد واجه اتحاد القرضاوي اتهامات تونسية عدة بتغذية التطرف ودعم الإرهاب ونشر ثقافة التشدد، حيث يقوم الفرع التونسي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي بدور مشبوه وغير قانوني في تونس عنوانه “التعليم الديني الموازي”.

