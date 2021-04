المحكمة الدستورية العليا تستلم أول طلب ترشيح إلى منصب رئيس سوريا

تسلّمت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الإثنين، أول طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وفق وكالة (سانا).

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، إن “رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبدالله سلوم عبدالله طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية“.

وكان الصباغ قد أعلن يوم أمس الأحد، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بدءاً من اليوم الاثنين الموافق لـ 19 أبريل/ نيسان.

وجاءت دعوة رئيس مجلس الشعب ضمن جلسة مجلس الشعب الاستثنائية الثانية يوم أمس الأحد، ويجري تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا، ضمن مدة 10 أيام يكون أخرها يوم الأربعاء 28 أبريل/ نيسان الحالي.

وتضمّنت دعوة مجلس الشعب الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، حيث يكون يوم 20 مايو/ أيار للسوريين في خارج البلاد.

وتحدد يوم 26 من شهر مايو/ أيار القادم، ليكون الموعد لإجراء لانتخابات الرئاسية في داخل الأراضي السورية.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ: “نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن”.

وأشار الرئيس حمودة الصباغ لنتائج عمل الجيش بقوله: “كما تصدى جيشنا الباسل للإرهاب في الميدان على كل واحد منا المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لإفشال المخططات التي تستهدف سوراية”.

وتأتي الجلسة الاستثنائية لأعضاء مجلس الشعب السوري بحسب ما ينص عليه الدستور السوري، ليدعو فيها رئيس المجلس للانتخابات الرئاسية في الجمهورية.

وينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس المجلس للانتخاب، في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوماً قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

ويجب على طالب الترشيح بحسب الدستور السوري الحالي (عام 2012) أن يحصل على موافقة خطية من 35 عضو من أعضاء مجلس الشعب على الأقل، كما نص الدستور أيضاً على أنه لا يمكن لعضو مجلس العشب أن يعطي موافقة أو تأييد خطي سوى لمرشح واحد فقط.

