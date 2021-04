الصحة اليمنية تطلق حملة للتطعيم ضد كورونا في 13 محافظة

أعلن وزير الصحة اليمنية قاسم محمد بحيبح، أن حملة تحصين ضد فيروس كورونا ستنطلق غدا الثلاثاء من العاصمة المؤقتة عدن، في 13 محافظة يمنية، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة.

وأكد وزير الصحة اليمني، قاسم محمد بحيبح، إن “الوزارة استكملت كل الإجراءات الفنية واللوجستية لتنفيذ الحملة، مع وصول اللقاحات والأدبيات الخاصة بها إلى المحافظات”.

واكمل الوزير : “الحملة التي تستمر 12 يوما وينفذها إطار صحي مؤهل يصل قوامه إلى 1704 صحيين موزعين على 426 فرقة، تستهدف تلقيح 317363 شخصا من الكوادر الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، يتواجدون في 133 مديرية بـ 13 محافظة”.

وأشار إلى أن “هدف الحملة الحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومضاعفاته، بالتزامن مع استمرار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، كونها أهم خط للوقاية من المرض”.

وتابع أن “اللقاح المستخدم في حملة التحصين آمن وفعال وتقدمه عشرات الدول العربية والأجنبية لمواطنيها، وثبتت فاعليته، دون قلق من أي آثار ضارة”، وفقا لموقع الخليج 35.

وفي السياق، استقبل مطار الريان الدولي في مدينة المكلا شرقي اليمن، في العاشر من أبريل رحلة جوية هي الأولى منذ توقف المطار عن العمل عام 2015، والقادمة من عدن جنوب البلاد , وبذلك تم تدشين الحركة الملاحية في المطار بعد أن أعادت دولة الإمارات تأهيله

حيث توقفت الملاحة 6 سنوات في مطار الريان منذ استولى تنظيم القاعدة على المنطقة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة تكفلت بإعادة تأهيله بعد طرد الجماعات الإرهابية.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن، أن مطار الريان سيكون جاهزا لاستقبال ومغادرة الرحلات المدنية، وبحسب وزير النقل اليمني عبد السلام حميد، فقد استكملت الوزارة الاستعدادات النهائية لجاهزية المطار وعودة النشاط الملاحي بكامل قدرته، مع الالتزام بإجراءات السلامة.

إضافة لدوره في خدمة اليمنيين القادمين من المحافظات الشمالية إلى حضرموت، فإن أهمية المطار تتزايد على المستوى الدولي كونه في موقع يتوسط بلدان شرق آسيا وجنوب وغرب القارة.

فقد حملت السنوات الست التي أغلق بها المطار خسائر كبيرة لليمن، ووفق تصريحات رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني نجيب خنبش، فإن مطار الريان “مطار محوري، لكن بعد احتلال تنظيم القاعدة الإرهابي لمديريات ساحل حضرموت جرى تعطيله ونهب محتوياته وتوقيف برج المراقبة وأجهزة الملاحة”, ولكن الآن تمت صيانة بعض أجهزة المطار وتركيب أجهزة أخرى جديدة وإعادة بناء صالة الركاب

