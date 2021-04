بالارقام: إنخفاض في أسعار الفواكة في أسواق الخرطوم

شهدت أسعار الفواكة في أسواق الخرطوم انخفاضا كبير، وذلك عقب وصول أكثر من50 مبرداً محملة بمختلف أصناف الفاكهة قادمة من دولتي الإمارات ومصر إلى البلاد .



فإنخفضت أسعار الفواكة على النحو التالى: بلغ سعر دستة المنقة من ١.٢٠٠جنيه إلى ٨٠٠جنيه، كما وانخفض سعر كرتونة المنقة السمكية ٥٠٠٠جنيه، هذا وبلغ سعر دستة البرتقال ٦٥٠جنيه، وسجلت ٥٠قطعة من البرتقال المحلي سعر ٢.٥٠٠جنيه و انخفض كيلو الجوافة إلى ٤٥٠جنيه، وانخفض كيس الفراولة المجمد إلى ٦٠٠جنيه، وبلغ سعر التفاح ٢٤قطة ١.٧٠٠جنيه

كما وارتفعت في المقابل أسعار الخضار في ارتفاعا كبيراً باسواق الخرطوم، لارتفاع سعر الترحيل ولعدم توفر الوقود من قبل الحكومة لترحيل الخضر.

وبحسب موقع الانتباهة، بلغ سعر قطعه الخيار “العجور” الواحدة إلى ٢٠٠جنيه لاستخدامه الكثير في رمضان ،بينما بلغ سعر كيلو الطماطم ٢٥٠جنيه، فيما سجل سعر ثلاثة قطع من الخيار ٤٠٠جنيه، ووصل سعر الكيلو من البامية إلى ٤٠٠جنيه.

ومن مطلع شهر رمضان المبارك، سجلت أسعار السلع الغذائية والرمضانية، مستويات ارتفاع قياسية تراوحت بين 20% إلى 50%.

حيث تضافرت حزمة من العوامل لتدفع أسعار السلع الغذائية والرمضانية في السودان إلى أرقام فلكية.

ومن أبرز تلك العوامل “التضخم الركودي، ورفع سعر الدولار الجمركي، وزيادة أسعار الوقود، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضغوط جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التي ضغطت على السوق والأوضاع الاقتصادية بوجه عام.

وفي جولة ميدانية في بعض الأسواق بالخرطوم شهدت أسعار السلع الغذائية والمنتجات ارتفاعاً في الأسعار في شهر رمضان قياساً بالشهر السابق له.

فقد قفزت أسعار الدقيق والألبان والسكر والزيت بجانب بعض المنتجات الأخرى المحلية والمستوردة.

وتباينت الأسعار بشكل طفيف من تاجر إلى آخر حيث أكد التاجر مكي حسين، أن جوال السكر المستورد زنة 50 كيلو أرتفع من 11000 جنيه إلى 12500 جنيه.

بينما ارتفع سعر جوال السكر المحلي (كنانة) إلى 13000 جنيه، عازيًا ارتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع تكلفة النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً.

وقد قفز سعر لتر البنزين في مطلع أبريل الجاري بواقع 23% مرتفعاً إلى 150 جنيهاً قياساً 127 جنيهاً للتر، فيما زاد سعر الجازولين بنسبة 8% ليصل إلى 125 جنيهاً مقارنة بمستوى 115 جنيهاً، حسبما أفادت صحيفة (الجماهير).

