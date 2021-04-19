بسبب سوء النتائج.. توتنهام يُقيل جوزيه مورينيو من تدريب الفريق

أقال نادي توتنهام الإنجليزي، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

هذا وقد سقط فريق توتنهام في فخ التعادل أمام فريق إيفرتون، أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وفقاً لـ”راديو تمازج”.

وقد أفادت صحيفة “التليجراف” أن إدارة نادي توتنهام إتخذت قرارها النهائي بإقالة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، من منصبه كمدير فني للفريق بسبب سوء النتائج مؤخراً.

وفي وقت سابق وبشكل مفاجئ، غادر توتنهام بطولة الدوري الأوروبي، على يد فريق دينامو زغرب.

وذلك بعد خسارته للقاء الإياب بثلاثية نظيفة، بالرغم من فوزه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

الجدير بالذكر أن مستوى فريق توتنهام تراجع خلال الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة، حيث احتل المركز السابع ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

الأمر الذي جعله يبتعد عن اللحاق بمركز مؤهل لمنافسات البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وفي سياق آخر، قرر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، تأجيل البت في مستقبله مع فريقه إلى ما بعد المشاركة في اليورو هذا الصيف رفقة المنتخب الإنجليزي.

ويجذب كين اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي إضافة إلى ريال مدريد، ولكنه يفضل حاليًا التركيز على قيادة إنجلترا لأول لقب كبير منذ الفوز بمونديال 1966.

وقال هاري كين بحسب ما نقل موقع شبكة “سكاي سبورتس”: “هذا سؤال صعب الإجابة عليه الآن، من المهم وضع كل تركيزي الآن على مباراتي إنجلترا المقبلتين، إضافة إلى ما تبقى من الموسم ومن بعده المشاركة في اليورو، وإذا فكرت في تلك الشائعات الحالية، فسيدمر ذلك مستواي”.

وأضاف: “دائمًا ما أركز على هدف ووظيفة واحدة، أرغب في الإنهاء بقوة مع السبيرز هذا الموسم، وأن أحقق الانتصارات في مباريات التصفيات ومن ثم تقديم يورو قوي، أرغب في الابتعاد عن تلك الشائعات قدر الإمكان”.

وأتم: “أركز بالكامل على تقديم عملي في الملعب من الآن وحتى نهاية الصيف، وسنرى حينها إلى أين سأتجه”، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

على صعيد آخر يبدو أن قصة عودة النجم الويلزي جاريث بيل لصفوف توتنهام هوتسبير هذا الموسم على سبيل الإعارة، لن تحظى بالنهاية السعيدة، وذلك بعدما أكد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عزمه العودة لصفوف ريال مدريد الموسم المقبل.

وعلى الرغم من تسجيل بيل 55 هدفًا في 203 مباريات خاضها في فترته الأولى مع توتنهام، لم تكن عودته للسبيرز بنفس القوة التي رحل بها.

وعانى بيل من ضعف اللياقة البدنية، والتي لم يشارك بسببها سوى في 12 مباراة في البريميرليج، وسجل خلال تلك اللقاءات 5 أهداف فقط.

The post بسبب سوء النتائج.. توتنهام يُقيل جوزيه مورينيو من تدريب الفريق appeared first on Souk Ukkaz News.

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