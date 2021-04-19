مكافحة المخدرات تفكك شبكة إجرامية وتضبط بحوزتها عدد(15) الف قندول بنقو

وقف الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم المدير العام لقوات الشرطة بمباني رئاسة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رفقة الفريق شرطة حقوقي/زين العابدين عثمان مدير شرطة الولاية علي إنجاز الإدارة بتنفيذ ضبطية نوعية مثمنا جهود الإدارة في مكافحة المخدرات والسموم .

إشتباك

مجددا تاكيد رئاسة قوات الشرطة علي دعم وتطوير العمل الشرطي حتي ينعم المواطن بالأمن والسلام حيث نجح فريق من قوة عمليات الرئاسة وإدارة مكافحة المخدرات بولاية شمال كردفان من الإيقاع بشبكة إجرامية بعد إشتباك عنيف وتبادل إطلاق نار أسفر عن ضبط متهمين إثنين ومركبة بوكس وعدد(2) بندقية كلاشنكوف إضافة لضبط(15) الف قندول بنقو.

وقال العميد شرطة حقوقي/ د. خالد محمد نور مدير دائرة العمليات والمكافحة فى تصريح(للمكتب الصحفى للشرطة) أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات عن تحرك شبكة إجرامية بعربة بوكس محملة بالبنقو من مناطق الإنتاج بولاية جنوب دارفور فى طريقها الى ولاية الخرطوم بناء على ما ذكر تم تشكيل فريق ميدانى لمتابعة خط سير المركبة وأفراد الشبكة.

فيما تم إسناده بغرفة متابعة لتوفير الغطاء المعلوماتي واللوجستي عبر تتبع حركة سير أفراد الشبكة وعند وصول المركبة الى ولاية شمال كردفان.

تحرك فريق اخر وإنضم للفريق الاول متعقبا المركبة حتى أطراف ولاية الخرطوم حيث تم الاشتباك مع أفراد الشبكة وتبادل إطلاق النار وحاول المتهمون الهرب وتعاملت معهم القوة ببسالة وفدائية وتمكنت من اعطاب المركبة وانتهت بالسيطرة على الموقف وضبط المتهمين الإثنين ومركبة بوكس محملة بعدد(15) الف قندول بنقو مخبأة داخل جوالات بلاستيك.

فيما نتج عن ذلك وقوع إصابات لعدد3 من افراد المكافحة تم إسعافهم لتلقى العلاج بمستشفى الرباط الجامعى فيما تم إقتياد المتهمين الى دائرة الاختصاص وتم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة(15/أ) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية والمادة(26) من قانون الاسلحة والذخيرة فى مواجهة المتهمين بدائرة الإختصاص.

من جانبه أكد اللواء شرطة حقوقي/خالد حسان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكد أن إدارته نفذت أجرأ عملية نوعية خلال العام من خلال تبادل معلومات وتنسيق عالي بين الإدارات الولائية ورئاسة الإدارة وتأمين سرية العملية حتي لحظة التنفيذ مشيدا بالنجاحات التي ظلت تحققها إدارته بالمركز والولايات.