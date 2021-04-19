السودان..لجنة المفقودين تتهم الطب العدلي بسوء الإدارة والمماطلة في دفن الجثامين

أكدت لجنة المفقودين أنها أصدرت قرارها الخاص بالتشريح، وإعادة التشريح لجميع الجثامين مفقودة الهوية الموجودة بالمشارح، منذ سبتمبر العام الماضي.

وقال مقرر اللجنة، أحمد سليمان، إن اللجنة اشترطت استيفاء شروط محددة، من ضمنها أن تحمل تقارير التشريح توقيع 3 أطباء شرعيين، إلى جانب مطابقه معايير اللجنة الدولية للمفقودين.

من يتحمل المسؤولية؟

وحمل سليمان وزارة الصحة وهيئة الطب العدلي مسؤولية حفظ الجثامين موضوع التحقيق، متهماً هيئة الطب العدلي بالمماطلة في تنفيذ القرار. مشيراً لوجود لخلافات داخل مكونات الطب الشرعي في السودان.

وأكد سليمان توصية اللجنة بأخذ عينات أصلية ومرجعية، بالإضافة إلى السمات الشكلية للأسنان، وكل القرائن الدالة على التعرف.

وأشار المقرر إلى قرار سابق للجنتهم طالب بتطبيق البروتوكولات الدولية للصليب الأحمر بمشرحة مدني، كاشفاً عن تنفيذ التشريح في سبعة أيام فقط.

مضيفاً إن “سوء الإدارة بالطب العدلي الخرطوم وراء ما يحدث”.وتضم لجنة التحقيق الخاصة بالمفقودين، 14 عضواً برئاسة المحامي، الطيب أحمد العباسي، وتضم رئيس نيابة عامة، محمود مهدي حسن صالح، ووكيل نيابة أعلى، أحمد سليمان، إلى جانب ممثل عن أسر المفقودين.

كما تضم اللجنة في عضويتها، ممثلاً للشرطة، وآخر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، بالإضافة إلى ممثل لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة.وتشمل اختصاصات اللجنة، التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش أثناء قيامه أو خلال أو بعد فضه.

في ذات السياق خرج ثوار بحي امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم في مواكب احتجاجية على أوضاع مشرحة مستشفى الأكاديمي التي بدأت روائح الجثامين فيها بالانتشار في المنطقة.

وأعرب مدير مشرحة الاكاديمي، هاشم محمد صالح فقيري، عن أسفه لمواطني الحي بسبب الضرر الناتج من روائح الجثث عازيا الأمر إلى قطوعات الكهرباء.

وأكد فقيري في خطاب معنون للجان مقاومة إمتداد الدرجة الثانية، تركيب مولد كهربائي بالمستشفى، كاشفاً عن استمرار أعمال الصيانة لضمان سلامة الثلاجات وعملها.

وأشار فقيري إلى إن النيابة سمحت بتشريح ودفن الجثامين المتكدسة بالمشارح، دون أن يوضح أسباب التأخر في اكمال عمليات التشريح.