نشر الأمن العام السعودي، بيانا توضيحيا، اليوم الاثنين، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض مقيمين للضرب، ليثير ضجة واسعة في المملكة.

غرد حساب الأمن العام السعودي في “تويتر”، بأن شرطة منطقة الرياض أكدت أن “مقطع التعدي على عدد من المقيمين قديم، واتخذت الإجراءات النظامية في حينه”.

وذكر البيان: “أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي مواطن ومقيم على عدد من المقيمين بالضرب، قديم ويعود لعام 2015، وسبق أن تم اتخاذ الإجراءات بحق المعتدين في حينه”.

وحذر الكريديس إلى أن “إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها، يثير اللبس ويخلق انطباعا أنها وقائع جديدة، ما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج”.

وأكدت وزارة الداخلية أن “أنظمة المملكة تطبق بحق كل من يخل بالأنظمة ويعتدي على الآخرين، بغض النظر عن جنسيته، وسواء كان مواطنا أو مقيما”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، اعتقلت السلطات السعودية مساء أمس الأحد، 3 ضباط أحدهم برتبة لواء واثنين أخرين متقاعدين في الحرس الوطني بالمملكة وذلك بسبب ضلوعهم بقضية فساد.

وأفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن الموقوفين حصلوا على مبلغ 200 مليون ريال (حوالي 53 مليون دولار) من شركات اجنبية متعاقدة مع الحرس الوطني، مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية وتسهيل الترسية.

وأوضح المصدر أن اللواء المتقاعد حصل على مبلغ قدره 20.5 مليون ريال، منها 1.5 مليون ريال من شركة نمساوية مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستلم جزءا من تلك المبالغ نقدا، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك.

وحصل الثاني على 30.153 مليون ريال استلمها نقدا على دفعات، بينما تلقى الشخص الثالث على 147.4 مليون ريال، استلم جزءا منها نقدا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه.

وفي سياق منفصل، أصدرت النيابة العامة السعودية قبل أيام، حكما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، على عصابة امتهنت غسيل الأموال، وصادرت منهم ملايين الريالات.

The post الأمن العام السعودي يعلق على مقطع يظهر فيه تعرض مقيمين للضرب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ