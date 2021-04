الدفاع الإسرائيلية: نجري تدريبا عسكريا على الحدود الأردنية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستجري، اليوم الاثنين، تدريبا عسكريا لها عند معبر وادي الأردن بين الساعة الخامسة وحتى الـ11 من مساء اليوم.

وأكدت إدارة المعابر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن التدريب يقضي بإغلاق الطريق 90 بشكل متقطع، ويتخلله سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، أدانت الخارجية الأردنية، إستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها قيام الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس، بأعمال تخريبية لأقفال الأبواب وسماعات الحرم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، :” أن تصرفات الشرطة الإسرائيلية مرفوضة ومدانة ومستهجنة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لحرمة المسجد وللوضع القائم القانوني والتاريخي”.

كما أكد السفير، أن المسجد الأقصى المبارك ، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف على شؤونه حصريا إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم القانوني والتاريخي.

كما دعا الناطق الرسمي بإسم الوزارة، حكومة إسرائيل، إلي :”التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي والكف عن هذه التصرفات، واحترام حرمة المسجد والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية”.

الجدير بالذكر، أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي، وقطع أسلاك السماعات الخارجية للحرم الشريف بالجهة الغربية، وكذلك التعرض لموظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

هذا وأكدت الحكومة الأردنية انها بدأت بعمليات ترميم المسجد الأقصى في العاصمة الفلسطينية القدس ، بعد ما تمت عرقلة العملية لمدة أربعة ايام .

حيث كانت من المقرر أن تبدأ الأردن بعملية ترميم الأقصى منذ بداية الأسبوع ، لكن إسرائيل كانت تماطل و تعرقل التسهيلات دون وجود أسباب واضحة ، وفقاً للأناضول .

و قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في حديث له أن ” الحكومة الإسرائيلية وضعت العراقيل في وجهنا، لكن الجهود الدبلوماسية الأردنية أتت بنتيجةٍ إيجابية ” .

و بدوره أوضح بسام الحلاق، مدير لجنة الإعمار بالمسجد الأقصى أنه “على مدى 4 أيام، تم منعنا بالكامل من تنفيذ أي أعمال إعمار بالمسجد الأقصى، بما فيها الضرورية جدا والملحة منها، بدون إبداء الأسباب”.

