خلية الإعلام الأمني العراقي: العثور على كدس للعبوات الناسفة غربي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الإثنين، عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط كدس من العبوات الناسفة يضم بداخله الكثير من المواد المتفجرة، تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، غربي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بياناً لها، بأن “قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة، عثرت على كدس للعبوات الناسفة في ناحية الريحانة التابعة لقضاء عنة في محافظة الأنبار غربي البلاد”، وذلك بحسب موقع “سبوتنيك”.

وذكرت الخلية الإعلامية تفاصيل المضبوطات، حيث أوضحت أن “الكدس يحتوي على 145 عبوة محلية الصنع على شكل ألغام ضد الدروع، و145 صاعق تفجير و119 مسطرة تفجير، و119 عبوة محلية الصنع على شكل جلكان “صفيحة” سعة 10 لتر، و5 عبوات محلية الصنع”، مؤكدةً تفجير الكدس من قبل مفرزة المعالجة.

وكانت قد عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الأحد، على كدس من العبوات الناسفة وصورايخ في محافظة الأنبار غربي العراق.

حيث أكدت المديرية في بيان لها، أنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث، لواء مغاوير القيادة من ضبط كدس يضم 16 قنبرة هاون 82 ملم و 8 عبوات ناسفة مختلفة و6 صواريخ جهنم، بالإضافة إلى صاروخ غراد في منطقة الربعي بقضاء حديثة الأنبار. وهي من مخلفات داعش الارهابي”.

وأكد البيان أيضاً إلى “قيام مفارز هندسة القيادة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة”.

وقالت الخلية الإعلامية في بيانها المفصل، أنه “وفقاً لمعلومات مؤكدة، تمكنت قوة من اللواء الرابع واستخبارات الفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار من تفجير عجلة مفخخة متروكة في مطار الطبعات، الذي يقع غربي قاعدة “H3”.

وبيّنت أنه “بحسب الجهد الاستخباري تبين أن هذه العجلة كانت معدة لاستهداف القطعات الأمنية هناك، إلا أن قواتنا تمكنت من إحباط هذه المحاولة”.

وعلى صعيد متصل، شهدت مدينة الصدر العراقية، الخميس الماضي/15 أبريل، انفجار سيارة مفخخة كانت تتجول في منطقة الحبيبية بالقرب من أحد الأسواق الشعبية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين.

وكشفت المصادر الأمنية تفاصيل جديدة توصلت إليها التحقيقات الأولية إذ قالت أن: “سيارة نوع (نيسان – ساني) كانت تحمل مواد متفجرة داخل مدينة الصدر، بالإضافة إلى عبوة ناسفة، حيث انفجرت العبوة وأحدثت انفجارا قويا”.

وأوضحت المصادر الأمنية أن “الانفجار أدى إلى احتراق السيارات المحيطة بهذه العجلة ومقتل صاحبها”.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي بيانها حول انفجار السيارة المفخخة في مدينة الصدر جاء فيه أن: “خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية كشفوا على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي وتبين حصول انفجار داخل عجلة نوع (نيسان – ساني) كانت تحمل مواد شديدة الانفجار في أثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب سوق شعبي”.

وأردف البيان أن: “الانفجار أدى إلى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة عدد آخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة عليها”.

وأدى الانفجار ، إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين، كما أدى إلى احتراق 5 سيارات أخرى في المكان.

The post خلية الإعلام الأمني العراقي: العثور على كدس للعبوات الناسفة غربي العراق appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ