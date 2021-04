أصالة نصري: أنغام لاترد علي مكالماتي بالرغم من إعتذاري لها

أكدت الفنانة السورية، أصالة نصري، أن الفنانة المصرية أنغام لا ترد على مكالمتها، على الرغم من حدوث الصلح بينهما مؤخراً.

حيث كشفت نصري، إنها أرسلت لأنغام الكثير من الرسائل على تطبيق “واتسآب”، واتصلت بها أكثر من مرة في أيام مختلفة، ولكنها لم ترد في أي مرة من المرات.

كما أكدت أصالة، أنه في حال عدم اتصال أنغام بها أو الرد عليها ستذهب إلى منزلها لكي تصالحها.

وقالت أصالة نصري: “أقول لأنغام ردي على تليفوني، سأظل وراها حتى ترد، أريد أن أجلس معها “وان أون وان” مثلما يقول الإنجليز”.

وأضافت نصري: “كنت أستمتع عندما كنت أجلس معها في الساحل الشمالي، وكنت أشعر أنني أجلس مع مرآتي، ولأنني أسأت التصرف اعتذرت وكلي اعتزاز باعتذاري”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

سيرين عبد النور بإطلالة جديدة وأصالة تطلب منها النصح

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور​، متابعيها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود تظهر فيها بالشعر الأسود القصير، علقت عليها:” لا تكن سريع التعلق فمعظمهم عابرون …”.

حيث ردت عليها الفنانة السورية، ​أصالة​ نصري قائلة :”أنا سريعه وشديدة التعلّق وبعرف إنّه منهم كتار عابرون بسّ شو أعمل؟”.

بدورها ردت الفنانة سيرين عبدالنور، بنصيحة لأصالة نصري قالت فيها :” عمرهن ما يرجعو اهتمي بحالك وبصوتك انتي الأهم”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي الأيام السابقة، أعلنت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن خطبة إبنتها شام الذهبي عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قائلة:”لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله”.

وأضافت الفنانة أصالة : “وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وأصحابي القراب، ولمَّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه”.

كما تمنت نصري لأحمد وشام، أن يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألم، حيث قالت: “عقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين ياربّ العالمين”.

