أظهرت كل من إيران وروسيا، اليوم الاثنين، عن تفاؤلهما بالمفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

حيث صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إنه “بعد أسبوعين من المناقشات يمكننا أن نلاحظ بارتياح دخول المفاوضات إلى مرحلة الصياغة”.

وتابع أوليانوف قائلا : “لا تزال الحلول العملية بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف”.

وفي نفس الإطار، قدم مسؤول إيراني بارز تقييما متفائلا للتقدم المحرز في المحادثات التي تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف المسؤول الإيراني ، الذي لم تذكر وكالة “أسوشيتد برس” اسمه: “يبدو أن تفاهما جديدا بدأ يتشكل”.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، تتفاوض إيران مع القوى الدولية التي لا تزال جزءا من الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.

وكذلك يوجد وفد أميركي في فيينا، لكنه لم يجر محادثات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.

وأدى الاتفاق المبرم عام 2015 إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والدولية على طهران.

ومنذ ذلك الحين، انتهكت إيران بشكل مطرد القيود الواردة في الاتفاق، مثل كمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها تخزينها.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاقية، مفضلا استعادة العقوبات وتشديدها.

كما عادت الآمال بإحياء الاتفاق النووي، مع تولي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة،. إذ أعلن عزمه على العودة إلى الاتفاق النووي.

ويقدر أن تحركات طهران الأخيرة، على صعيد رفع وتيرة الانتهاكات للاتفاق,.تهدف إلى الضغط على القوى العالمية الأخرى لتخفيف العقوبات الأميركية التي تطحن الاقتصاد الإيراني.

وقد رفض المرشد الإيراني علي خامنئي العروض التي طرحت حتى الآن في فيينا، ووصفها بأنها “لا تستحق النظر اليها”. لكنه رغم ذلك أكد ثقته في مفاوضيه.

في الوقت الذي يريد فيه بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، لكنه يؤكد أن على إيران التراجع عن انتهاكاتها.

The post مفاوضات فيينا.. إيران تتحدث عن “تفاهم جديد” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ