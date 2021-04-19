الفنان محمد عبده يهنئ ولي العهد السعودي بمولوده الجديد

هنأ الفنان السعودي، ​محمد عبده​، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمناسبة مولوده الجديد الذي رزق به يوم السبت.

وكتب الفنان محمد عبده، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً :”أرفع أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الامير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان جعله الله باراً بوالديه و ذخراً لهما”.

الجدير بالذكر، أن ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، رزق بمولود جديد، أطلق عليه إسم عبد العزيز، تيمناً باسم جده مؤسس المملكة العربية السعودية، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وجاء في تغريدة نشرها الأمير محمد بن سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه “عبدالعزيز” جعله الله من مواليد السعادة” تيمنا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبدالعزيز آل سعود.

وفي الشأن السعودي، تبرع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ30 مليون ريال سعودي، للأعمال الخيرية من خلال “منصة إحسان” التي تم إطلاقها مؤخرا كبوابة تقنية متكاملة.

حيث تبرع العاهل السعودي بـ20 مليون، فيما تبرع ولي عهده محمد بن سلمان بـ10 ملايين ريال، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين السعوديين في حملة التبرعات.

كما وشارك في حملة التبرعات عدد من المسؤولون أجانب، حيث أعلن سفير الصين في الرياض، تشن وي تشينج، عن مشاركته فيها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

فنشر السفير الصيني صورا له معلقا: “يشرفني أن أشارك الشعب السعودي في الحملة الوطنية للعمل الخيري لمنصة إحسان في شهر رمضان المبارك، مؤمنا بأن بذور العطاء تنمو من أهل العطاء”.

يشار إلى أن منصة إحسان، تعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنموية واستدامتها، مـن خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة، في منشور جديد لها عن 5 تعليمات جديدة تخص المعتمرين القادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة.

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