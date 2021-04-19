ليبيا تُسجل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما سجل المركز 12 حالة وفاة بسبب الفيروس، في الـ24 ساعة الماضية، بحسب موقع “قناة ليبيا”.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للمصابين في ليبيا إلى 172 ألفا، و464، فيما بلغ العدد الكلي لحالات الوفاة 2980 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة في البلاد، شهر مارس من العام الماضي.

وفي وقت سابق اجتمع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى.

وبحث الدبيبة من خلال اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا، خاصةً في ظل جائحة كورونا، بحسب “أخبار ليبيا 24”.

كما حضر الاجتماع كل من وزير الصحة، علي زياني، وعادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وبدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن الليبي.

وأكد أن حكومته سعمل على توفير كافة التسهيلات للمراكز الطبية، بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

وكانت السلطات الصحية في البلاد، قد شددت على أن الالتزام بقواعد الصحة من غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات سيقطع شوطاً طويلاً في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

داعية المواطنين جميع السكان والمواطنين، إلى ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والتعقيم منعاً من أي تفشي محتمل للفيروس المستجد كوفيد-19.

لافته إلى ضرورة أن يعتني كل فرد بنفسه ،وأن يهتم بأحبائه وبالآخرين وعندما نفعل ذلك، يمكننا حقاً أن نتفوق على هذا الفيروس.

وفي وقت سابق أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حملة لتوعية المواطنين في العاصمة طرابلس حول وباء كورونا.

وتشهد ليبيا في الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وهذا ما يثير المخاوف من احتمال تفشي كبير للوباء بين الناس وانتقال العدوى فيما بينهم بسبب الاخنلاط وقلة المعدات الطبية مما يحول دون السيطرة عليه.

على صعيد منفصل، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا حمل رقم (35) لعام 2021، وهو قرار خاص بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في ليبيا.

وقد حدد الدبيبة من خلال هذا القرار بأن ساعات دوام العمل الرسمي ستكون من تبدأ الساعة الـ10 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ3 ظهراً، بحسب صحيفة “الساعة 24”

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